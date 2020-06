Indragita formatie rock Trooper a lansat videoclipul "Dragoste falsă"

Trooper, cea mai iubita formatie de heavy metal din Romania, a lansat un videoclip pentru cea mai nouă piesă a formației - „DRAGOSTE FALSĂ", care a fost primit cu entuziasm de catre fanii genului rock.

Coiotu', solistul vocal al trupei, a declarat: "Balaurul (n.n. - chitaristul trupei) mi-a trimis într-o seară o varianta demo a piesei. Mi-a rupt capul. Am simțit încărcătura, am simțit povestea, am simțit emoția... A doua zi deja am început să lucrăm. Am avut alături o echipă minunată și sunt foarte mulțumit de rezultat. Știu că în piesa asta se vor regăsi mulți."

Filmările au fost realizate alături de Mihai Vasilescu, regizorul care s-a ocupat și de videoclipurile pieselor „Două roți", „Corupția ucide", „În ziua a opta", „Liceul cimitir", „Te simt" etc.

LINK - https://www.youtube.com/watch?v=Z9y8dyuC9es

În cei peste 20 de ani de activitate, Trooper a lansat nouă albume de studio, a cântat pentru mai mult de 600.000 de oameni, în peste 750 de concerte, și a urcat pe scenă alături de Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, Whitesnake, Europe, Manowar, Nazareth, WASP etc.

Facebook - https://www.facebook.com/TrooperRocks

Site - www.trooper.ro

Instagram - https://www.instagram.com/trooperromania/

YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=0t2GjI7vAQA