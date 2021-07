Ion Țiriac suspină de durere. Fosta lui iubită face furori pe plajă la Marbella!

Irina Deleanu, femeia dspre care s-a scris că ar fi fost iubita lui Ion Țiriac, rămâne o femeie atrăgătoare chiar și la 45 de ani și mama a doi copii.

Fosta campioană la gimnastică ritmică, președinte la Federația de specialitate, Irina își petrece o vacanță de vis în Spania, de țărmul însorit al Mării Mediterane. Ea a ales stațiunea Marbella, acolo unde merge an de an, și de unde a postat câteva fotografii care arată cât de atrăgătoare este. Conform unor informații publicate lunile trecute, Irina nu mai este iubita a lui Țiriac din primăvara acestui an, ea lipsind și de la petrecerea pe care acesta adat-o la împlinirea vârstei de 83 de ani. Relația dintre cei doi nu a fost însă niciodată asumată de cele două părți.