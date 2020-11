Jefuita in plina strada, o tanara de 20 de ani s-a razbunat cu varf si indesat. Ce s-a intamplat cu atacatorul

O adolescenta de 20 de ani din Argentina, practicanta a sporturilor de contact, s-a razbunat pe un hot care a avut neinspiratia de a-i fura telefonul.

Pe numele ei Brisa, tanara a devenit eroina in tara sa cu o poveste uluitoare, fiind considerata acum o "sperietoare" pentru toti infractorii. Intamplarea s-a produs in orasul Mar del Plata, dupa ce Brisa s-a trezit deposedata de telefonul mobil in timp ce se deplasa pe strada, iesind de la serviciu.

Hotul a incercat sa fuga, dar a fost prins de niste trecatori, dupa care Brisa si-a intrat in rolul de luptatoare MMA. Astfel, in ciuda unei staturi de numai 1,50 metri, fata s-a razbunat cu varf si indesat, in mediul online circuland imagini cu barbatul respectiv plin de sange in urma unor lovituri incasate de la Brisa. De asemenea, aceasta a reusit sa-l tina pe hot imobilizat, spre uimirea martorilor, pana la sosirea politiei.