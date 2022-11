Jennifer Siebel Newsom, soția guvernatorului Californiei, rugată să simuleze un orgasm în instanță în timpul procesului Harvey Weinstein!

Jennifer Siebel Newsom, soția guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, a devenit vizibil îngrozită când a fost rugată să recreeze cum a simulat un orgasm la bară, în timp ce depunea mărturie în timpul procesului de agresiune sexuală al lui Harvey Weinstein.

Prima doamnă a Californiei a ezitat când avocatul apărării Mark Werksman a întrebat-o cum și-a "indicat plăcerea" în timpul presupusului incident din 2005 de la hotelul Peninsula din Beverly Hills, unde susține că Weinstein a violat-o, scrie New York Post.

Siebel Newsom, vizibil iritată, a replicat: "Nu suntem în 'Când Harry a întâlnit-o pe Sally'. Nu fac așa ceva", făcând referire la o scenă din filmul din 1989 în care personajul lui Meg Ryan a simulat în mod memorabil un orgasm zgomotos într-un restaurant aglomerat din New York.

Siebel Newsom - la care în instanță se face referire ca Jane Doe 4 - declarase deja luni despre cum întâlnirea ei cu Weinstein trebuia să fie o întâlnire de afaceri, dar s-a transformat rapid în altceva când Weinstein și-a schimbat costumul cu un halat, apoi a început să o "manipuleze" și să o "amenințe".

Ea a spus că Weinstein i-a penetrat părțile intime cu degetele și apoi cu penisul său "deformat", pe care l-a descris ca fiind "ca un fel de pește, penisul - ceva era deformat în testicule ... Multă piele, multă piele acolo jos".

De asemenea, ea a declarat că a făcut "zgomote de plăcere" după ce și-a pus mâna pe penisul lui Weinstein pentru a-l încuraja să ejaculeze.

Marți, Werksman a continuat să o interogheze pe Siebel Newsom cu privire la motivul pentru care a simulat un orgasm cu Weinstein, când acesta tocmai o violase.

Fosta actriță, devenită documentaristă, a recunoscut la bară că și-a simulat orgasmul pentru ca Weinstein "să termine".

"Făceam zgomote pentru a-l face să termine", a spus Siebel Newsom în lacrimi. "El deja mă violase. ... Este atât de scârbos. Îmi pare rău".

Când Werksman a asaltat-o pe Siebel Newsom cu întrebări privind detalii despre mărturia ei anterioară cu privire la presupusul viol, aceasta a răspuns: "Ceea ce faci astăzi este exact ceea ce mi-a făcut el mie".

De asemenea, Werksman a întrebat-o pe Siebel Newsom despre zecile de e-mailuri pe care i le-a trimis lui Weinstein după presupusul viol, inclusiv e-mailuri prin care solicita sprijin pentru campania lui Gavin Newsom la primăria din San Francisco.

Harvey Weinstein și-a schimbat costumul cu un halat, apoi a început să o "manipuleze" și să o "amenințe" pe Siebel Newsom, potrivit mărturiei acesteia.

E-mailurile, datate între 2006 și 2008, au fost afișate pe un ecran pentru jurați și includeau mesaje în care Siebel Newsom îl contacta pe Weinstein pentru întâlniri.

Într-unul dintre e-mailuri, datat 2 martie 2007 - la aproximativ 18 luni după presupusul viol - Siebel Newsom i-a scris lui Weinstein mulțumiri pentru că a inclus-o pe ea și pe alte două persoane pe lista de invitați la o petrecere de la Oscar.

"Ne-am distrat atât de bine", exclamă Siebel Newsom în e-mail.

Când a fost întrebată de ce ar fi continuat să corespondeze cu bărbatul despre care a afirmat că a violat-o cu brutalitate, o Siebel Newsom emoționată a spus: "Eram doar o șmecheră".

Avocatul apărării a continuat să o interogheze pe Siebel Newsom cu privire la motivul pentru care a simulat un orgasm cu Weinstein.

"Doar îl hărțuiai pe bărbatul care te-a violat?". a întrebat Werksman.

Siebel Newsom a fost, de asemenea, vizibil zdruncinată după o serie de întrebări din partea procurorului adjunct Marlene Martinez.

"Când te-ai dus în Peninsula, aveai intenția de a face sex?". a întrebat Martinez.

"Nu!" Siebel Newsom a țipat și a plâns necontrolat.

Când a fost întrebată dacă a încercat să îl refuze pe Weinstein, Siebel Newsom a spus: "Am încercat! Cu vocea și cu corpul meu. Am făcut-o trântindu-mi picioarele împreună. ... Am încercat să ies de acolo! Am încercat din răsputeri".

Când a fost scuzată de la bară, Siebel Newsom s-a strâns în brațe și a continuat să plângă cu voce tare în timp ce ieșea din sala de judecată.

Înainte ca Siebel Newsom să-și înceapă marți mărturia, procurorul adjunct Paul Thompson i-a spus judecătoarei Lisa Lench că acuzarea nu intenționează să o cheme pe Jane Doe #5 să depună mărturie.

Conform actului de acuzare inițial, capetele de acuzare ale "necunoscutei 5" includeau două capete de acuzare de viol forțat și două capete de acuzare de copulație orală.

Lench a admis cererea apărării de a renunța la aceste acuzații, astfel că Weinstein se confruntă acum cu alte șapte capete de acuzare care o implică pe Siebel Newsom și alte trei femei care au depus deja mărturie.

Weinstein - care ispășește deja o pedeapsă de 23 de ani pentru viol și agresiune sexuală în New York - se confruntă cu acuzații pentru că ar fi agresat sexual patru femei în Los Angeles între 2004 și 2013. Dacă va fi condamnat pentru toate capetele de acuzare, el riscă o pedeapsă maximă de la 65 de ani de închisoare până la închisoare pe viață.