Jessie Baneș o face praf pe influencerița Andreea Bostanică și pe cei care o critică pentru că s-a mutat în Dubai cu un bărbat căsătorit: "Voi sunteți de vină, ați creditat-o!"

În mediul online s-a iscat un nou mega-scandal pe marginea activității tinerei influencerițe Bostănică Andreea, în vârstă de 19 ani, care se filmează pe rețelele de socializare, în special pe Tik Tok, și emite păreri controversate, care i-au determinat pe colegii de „breaslă" să reacționeze la videoclipurile ei și să o critice pentru exemplul negativ pe care aceasta îl oferă tinerelor generații.

Mai mult decât atât, în „horă" au intrat și unele dintre televiziunile cele mai urmărite din România, în care moderatorii și invitații s-au arătat foarte indignați de filmulețele postate pe Tik Tok de Andreea Bostănică.

În contextul în care tinerii din ziua de astăzi își ghidează viața după pseudo-modele din mediul online, cel mai mare vis al lor fiind să devină și ei influenceri pentru a face bani ușor și pentru a dobândi o faimă fabricată din like-uri și aprecieri pe aplicații, Andreea Bostănică este doar încă o domnișoară care-și pune în valoare singurele „atuuri", frumusețea și tupeul, online, profitând de superficialitatea auditoriului.

Într-un filmuleț postat pe rețelele sale de socializare, artista și moderatoarea Gold FM Jessie Baneș și-a exprimat la rândul său opinia despre acest nou scandal creat artificial, spunând adevărul verde în față și evidențiind cine sunt adevărații vinovați din spatele ascensiunii acestei vanitoase tinere.

„De câteva zile mă uit cu stupoare la ce se întâmplă în mediul online când vine vorba despre influencerița, că nici nu știu ce e, Andreea Bostănică, nici nu știu cum o cheamă, îmi apare și mie pe Tik Tok și am zis să văd despre ce e vorba, pentru că prea s-a inflamat toată lumea. În emisiuni se vorbește despre această domnișoară, care abia dacă a luat bacalaureatul, dar care acum se pare că ar umbla cu un anumit șeic (sau ce o fi) de prin Dubai, că s-a mutat acolo de câteva luni, că acest șeic, nici nu știu cum îl cheamă, ar fi fost căsătorit, doar că această Andreea l-ar fi despărțit pe acest om de soția lui.

Dar de ce sunteți atât de revoltați, oameni buni, dragi români? Pentru că dumneavoastră ați făcut vedetă o tinerică, care abia dacă și-a luat bacalaureatul, care zice că nu-i trebuie școală, pentru că ea oricum are apartamente prin Chișinău, că am înțeles că de acolo e, are și în București, într-un sector foarte bine văzut... Așa că de ce sunteți așa de supărați că fata este peste hotare cu un bărbat căsătorit? Păi dar voi nu știați ce hram poartă în momentul în care ați început să o urmăriți? De ce o mai urmăriți? Că vă și place scandalul, să vă uitați, să vedeți ce a mai făcut, ce i-a mai cumpărat ăla, ce haine, ce genți. Ce credeați că o să iasă mai bun dintr-o fată care stă pe Tik Tok, dansează, se editează, își face probabil operații estetice? Ce credeați? Că o să iasă vreo candidată la vreo primărie, vreo doamnă intelectuală, vreo mare poetă? Iertați-mă pe mine, dar voi sunteți cei care greșiți și mai ales că vă lăsați copiii să urmărească așa ceva. E cea mai urmărită influenceriță din România. Copiii dumneavoastră o urmăresc și vedeți că s-ar putea să facă exact ca ea, mai ales când vine vorba de fetele din România, care văd la ea doar genți, editări și operații estetice. Voi sunteți de vină pentru ce a ajuns fata asta, că ați creditat-o urmărind-o într-un număr atât de mare!".