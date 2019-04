Loredana are interzis in America! N-a primit viza si nu poate merge la un festival din Las Vegas

Ceea ce Loredana credea ca va fi o simpla formalitate s-a dovedit un cosmar! Cantareatei si orchestrei sale, Agurida, le-au fost refuzate vizele pentru America, unde ar fi trebuit sa participe, luna viitoare, la un festival.

O cariera ce se intinde pe mai bine de patru decenii, sute de mii de difuzari la radio, mii de concerte, sute de ore de emisiuni TV, filme, albume vandute ca painea calda si hituri fredonate de mai multe generatii - toate acestea n-au contat pentru autoritatile americane, care au umilit-o pe Loredana, refuzandu-i viza de lucru. Luna viitoare, dupa o pauza de 10 ani, Loredana ar fi trebuit sa paseasca din nou pe pamant american. Ea si orchestra Agurida tineau capul de afis la European Music Fest, un festival de anvergura programat sa aiba loc intre 2 si 5 mai in Las Vegas si care aduna pe aceeasi scena multe nume sonore din Europa.

Cu aceeasi ocazie, artista anuntase si un miniturneu, cateva concerte ce urmau sa fie tinute in mari orase. Toate planurile s-au naruit insa. Organizatorii festivalului au recunoscut ca n-au reusit sa-i induplece pe cei de la US Citizenship and Immigration Services (USCIS), parte a Departamentului de Securitate Interna a Statelor Unite, de importanta artistei si, prin urmare, Loredana n-a primit viza de lucru. Ea a fost inlocuita, pe ultima suta de metri, cu Andreea Banica - aceasta s-a intors recent dintr-un turneu in Statele Unite si Canada si are viza de lucru valabila.

Loredana n-a fost singura vedeta care s-a "bucurat" de acest tratament umilitor. Actuala solista a duo-ului La Bouche, Sophie Cairo, dar si faimosul Francesco Napoli, care a cunoscut un megasucces international in anii 80 cu hiturile "Americano" si "Marina", au fost la randul lor respinsi, informatie confirmata de managerul lui Napoli pe Europa de Est. Prin urmare, nici acestia nu vor participa la festivalul din Las Vegas.