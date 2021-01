"M-am trezit goala in pat!" Asia Argento il acuza pe regizorul Rob Cohen de agresiune sexuala

Actrita Asia Argento l-a acuzat de agresiune sexuala pe Rob Cohen, regizor al "The Fast and the Furious", scrie BBC. Ea a declarat pentru ziarul Il Corriere della Sera ca Rob Cohen a abuzat-o si a determinat-o sa bea GHB, drogul violului.

Un purtator de cuvant al lui Cohen a spus ca invinuirea lui Argento este "categoric falsa" si "uluitoare". Argento pretinde ca agresiunea a avut loc in timpul filmarilor unei productii de actiune in 2002. Comunicatul din partea lui Cohen ii descrie pe cei doi ca avand "o relatie de lucru excelenta si domnul Cohen o considera o prietena, asa ca aceasta invinuire din 2002 este uluitoare".

"La acea vreme, nu am stiut ce este. M-am trezit dimineata goala, in pat", a declarat Argento pentru publicatia italiana. Acuzatiile sunt incluse de Argento in autobiografia "Anatomy of a Wild Heart", care va fi lansata in Italia pe 26 ianuarie. Argento a fost una dintre primele actrite care l-a acuzat pe producatorul de la Hollywood Harvey Weinstein de agresiune sexuala intr-un interviu din The New Yorker cu Ronan Farrow, in 2017.