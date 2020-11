Mai mulţi cântăreţi, printre care Chirilă, Loredana, Delia şi Ristei, cer Guvernului să includă artiştii în schema de ajutor de stat

Tudor Chirilă (45 de ani), Delia şi Florin Ristei se numără printre artiştii care au adresat o scrisoare deschisă politicienilor aflaţi la guvernare, prin care le cer să includă artiştii în schema de ajutor de stat în sprijinul sectorului cultural, ale cărui activităţi au fost sistate pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2.

"Am luat la cunoştinţă că Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului României, a elaborat un proiect de schemă de ajutor de stat pentru a veni în sprijinul sectorului cultural, ale cărui activităţi au fost sistate pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2. Însă am constatat cu surprindere că artiştii nu sunt incluşi în planul Guvernului. Citind cele cinci măsuri vizate în schema de ajutor de stat am observat că acestea se adresează doar operatorilor culturali, organizatorilor de festivaluri şi evenimente culturale, organizatorilor de evenimente muzicale şi stand-up comedy, vânzătorilor de bilete, librarilor şi editorilor, artiştii nefiind incluşi în niciuna dintre aceste măsuri.

Considerăm că existenţa sectorului cultural depinde nu doar de organizatorii de evenimente, ci mai ales de artişti. Vă rugăm să includeţi în schema de ajutor de stat şi această entitate ca beneficiar eligibil al sumelor destinate ajutorării sectorului cultural", se arată în scrisoare, care este semnată de aproximativ 100 de artişti din România.

Cu consideraţie, ai dumneavoastră,

Adda, Alb Negru, Alessia, Alexia, Ami, Amna, Anda Adam, Andreea Bănică, Antonia, Alex Mladin, Bella Santiago, Bere Gratis, Bogdan Gridan, Bogdan Medvedi, Carla's Dreams, Cargo, Cezar Guna, Compact, Connect-R, Cristina Vasiu, Dara, Datina, Debu, Delia, Delia Rus, Diana Brescan, Direcţia 5, DJ Project, Doddy, Edward Maya, Edward Sanda, Ellianne, EMMA, Etno, Fidas, Florin Ristei, Florian Rus, Friends, Gabriel Huiban, Gipsy Casual, Gloria & Balkan, Gran Error, Holograf, Hevito, Ho-ra, Horia Brenciu, Hvnds, Inna, Iris - Cristi Minculescu, Valter & Boro, Iris - Nelu Dumitrescu, Ionică Moroşanu, Jo, Jerry-Co, Kempes, Lavinia Goste, Lora, Loredana, Marius Zorilă, Manuel Riva, Mark Stam, Matteo, Maximilian, Mellinna, Misha, Misha Miller, Mr. Vik, Narcotic Sound, Olivia Addams, Paula Seling, Puya, Ro-Mania, Roxana Nemeş, Roxen, Ruby, Sasha Lopez, Shift, Sickotoy, Smiley, Sonny Flame, Spike, Sylvia by dj Rynno, Ştefan Bănică, Tavi Clonda, The Motans, Tobi Ibitoye, Trooper, Vama, Viky Red/ Pax, Voltaj, Vunk, wrs, 3 Sud Est, 6teen."

Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anunţat miercuri că, în urma discuţiilor cu reprezentanţi ai domeniului cultural-artistic românesc, a fost decisă implemetarea unei scheme de ajutor de stat în valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi. Beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru susţinerea sectorului cultural sunt entităţi de drept privat care au avut activitate în ultimii 2 ani în artele spectacolului, artele vizuale, patrimoniu, carte, audiovizual şi educaţie culturală. Pentru a beneficia de acest ajutor, toate entităţile trebuie să se înscrie în Registrul sectorului cultural, pe de o parte, pentru a cunoaşte exact impactul financiar, şi, în acelaşi timp, ca o condiţie pentru preînscrierea la aplicarea pentru aceste granturi. Înscrierile se pot face până pe 25 noiembrie.