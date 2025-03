Manosfera: Andrew Tate reacționează după miniseria Adolescence: "Nu este nici corect, nici precis"

Unul dintre cele mai populare seriale de pe Netflix este „Adolescence" in care se prezinta modul in care copiii sunt afectați de social media, o

O presupusa frauda masiva s-ar fi produs in sistemul de imprumuturi pentru studenti din Marea Britanie, potrivit unei investigatii a The Sunday Times.

Redactorul șef al publicației „The Atlantic" a fost inclus accidental pe un grup de discuții al aplicației Signal in care se afla, practic, toat

De-a lungul decadelor, oamenii au considerat ca piramidele din Egipt au fost construite doar ca morminte grandioase, utilizand unelte primitive. Cu to

Shin Bet a desfașurat o ancheta sub acoperire cu privire la posibila infiltrare a unor elemente de extrema-dreapta in poliția israeliana, in urma susp