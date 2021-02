Mirabela Dauer, despre cea mai mare greşeală a vieţii ei: "Am fost bătută cu fierul de călcat. M-a mutilat"

În plin comunism, într-o vreme în care violenţa domestică era o noţiune aproape necunoscută şi nereglementată, Mirabela Dauer a suferit abuzuri crunte şi a fost la un pas de moarte.

Cântăreaţa a mărturisit că cea mai mare greşeală a vieţii sale a fost cel de-al doilea mariaj, cu Dan Traian Popovici, un regizor de montaj din Televiziunea Română. Fostul soţ a agresat-o fizic într-un mod greu de imaginat, inclusiv în perioada de după naştere. Artista a trăit un adevărat coşmar în timpul celei de-a doua căsnicii, care a durat din 1972 până în 1980.

„Pe Doru Traian Popovici l-am cunoscut în Televiziune. Opt luni de zile m-a ţinut aşa: «Guarda che luna, guarda che mare». Aşa m-a cucerit, pentru că eu sunt o romantică incurabilă. Pentru mine, viaţa sexuală nu a fost niciodată importantă, îmi place să fiu mângâiată, să mi se recite versuri. Popovici era un băiat foarte intelgent. Am ţinut mult la el. Chiar l-am iubit, de aceea am făcut un copil cu el. Toţi prietenii mei au fost împotriva acestei căsătorii, mai ales cei din TVR, care îl cunoşteau bine. Tudor Vornicu n-a mai vorbit cu mine doi ani. Dar mie nu mi-a păsat atunci", mărturisea Mirabela Dauer. Artista nici nu bănuia ce avea să urmeze la doar două săptămâni de la nuntă: "Am fost bătută cu fierul de călcat. M-a mutilat".