Mircea Badea a răbufnit: "Astăzi m-am vaccinat! Nu mă doare gura..."

In pofida cresterii presiunilor pentru accelerarea campaniei de vaccinare din Australia, premierul Scott Morrison a declarat marti ca nu vrea sa-si asume "riscuri inutile".

Cele 22 tone de tabla care ar fi fost primite ca mita de fostul ministru PNL al Mediului, Costel Alexe (37 de ani), in datele de 23 aprilie 2020 si 7 iulie 2020, au fost livrate la punctul de lucru al unei societati administrate de sotia acestuia, Raluca-Elena Alexe (36 ani).

Realizatorul TV Madalin Ionescu a scris o postare pe pagina sa de Facebook in care sustine ca vaccinul anti-COVID este doar un vaccin antigripal si ca vaccinarea in masa reprezinta "un experiment colectiv de inspiratie nazista, un act totalitar fara precedent in istoria umanitatii".