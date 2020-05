Mircea Badea, cu masa de protecție în direct. Care a fost reacția lui Mihai Gâdea

Starea de alertă a fost abordată, de foarte mulți români, cu o lejeritate nedorită, iar începând de astăzi vor apărea "în decor" amenzile consistente pentru cei care cred că noul coronavirus a dispărut odată cu ridicarea stării de urgență de pe teritoriul României.

Cu toate că autoritățile au făcut apeluri repetate, îndemnându-i pe români să respecte, în continuare măsurile de protecție în lupta cu COVID-19, au existat foarte multe cazuri în care scenariul s-a desfășurat după cu totul alte puncte de reper, teribilismul spunându-și cuvântul. Înainte de a-și începe emisiunea live, Mircea Badea a avut o intervenție la Sinteza Zilei și, spre supriza telespectatorilor, a apărut purtând o mască de protecție.

Cu toate că gestul lui Mircea Badea a părut surprinzător, acesta a spus că nu ar fi folosit masca de protecție în calitate de realizator al emisiunii, dar în calitate de telespectator a dorit să respecte măsurile de restricție impuse de această criză medicală. Iar Mihai Gâdea l-a felicitat. "Domnu' Badea, începeți emisiune la 23.00 în seara asta și ați venit cu mască. Foarte bine!", a spus Mihai Gâdea.

"Am venit în calitate de telespectator cu mască. În calitate de realizator nu aș fi venit, dar în calitate de telespectator am venit, pentru că toți, de la toate televiziunile, mi-au spus că e foarte important să respectăm recomandările autorităților. Eu am o problemă cu acest cuvânt: ‘autorități', mai ales că autoritățile fiind cine? Orban și cu Werner, pe bune? Dar este important să le respectăm și este și lege că în spații închise trebuie să porți mască", a spus Mircea Badea.