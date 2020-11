Mircea Dinescu îi răspunde lui CTP, acest "împărat în trening": "Poate că i-aș fi plâns de milă"

Scriitorul Mircea Dinescu susține într-un mesaj video că nu are nimic în comun cu gazetarul Cristian Tudor Popescu. Dinescu și-ar fi dat seama de acest lucru după ce a efectuat o vizită la casa lui CTP. Reacția acestuia vine după ce Popescu a afirmat că a citit cu greu scrisoare lui Dinescu pentru Iohannis și arata că a "obosit de atâta urâciune și mizerie umană câtă a trebuit să înghit în ultima vreme".

„CTP-ul se hotărî și el să se despartă de mine nu înainte însă de a-i fi dat lui tata Pleșu un telefon de a-l lua spre martor la divorț. Cum ar veni: hai să divorțăm dacă tot nu ne-am luat. Jurnalistul care i-a primit în anii 1990 pe Ninel cu magiunul solidarității cică se desolidarizează de subsemnatul până în pragul gropii de mila lui Iohannis deși nu bănuiam că organul său poate secreta și compasiune. Așa cum nu te poți împrieteni cu o știucă săracă pusă pe frânghie la uscat mărturisesc că n-am reușit să execut vreo îmbrățișare fraternă cu Cristian Tudor Popescu în viața mea.

Asociați fiind la ziarul Gândul m-a invitat o singură dată la el acasă, conducând ca un masochist o Dacie ponosită, pe lângă care treceau în trombă tot felul de mașini bengoase, până am ajuns am observat cum își încarcă bateriile cu ura luptei de clasă. În căsuța lui de creație mi-a arătat templul lui subteran unde-și elaborează blestemele. Trăgând un chepeng am coborât pe o scară de fier beton într-o cavernă cu o masă mizeră la care geniul pustiu și sărac își producea veninul.

Dacă nu l-aș fi văzut depunând un mărunțiș rămas de pe urma privatizării a ziarului Scânteia în valoare de vreo 300.000 de dolari, ca să devină acționarul majoritar al jurnalului Gândul, poate că i-aș fi plâns de milă. Mi-am păstrat însă lacrimile pentru un bine care cu greu obținusem un împrumut pentru 20% din acea afacere de publiciști miopi. Atunci mi-am dat seama că eu sunt proletarul și el împăratul în trening, care practică eliminarea ca pe un hobbby după orele de tenis. I-aș recomanda că mult mai sănătos ar fi să se despartă de sine însuși fiindcă de mine se poate considera despărțit încă de la naștere", a spus Mircea Dinescu.