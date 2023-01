Miss Ucraina și Miss Rusia au fost la un pas să se ia la bătaie! SUA au ținut cu Rusia

Miss Ucraina s-a declarat nemulțumită de faptul că Rusiei i s-a permis să participe la concursul Miss Univers de săptămâna trecută din SUA. Ucraineancă a devăluit că a încercat să o împiedice pe Miss Rusia să participe la concurs. Mai mult, cele două concurente au fost cazate în aceeași cameră și au fost la un pas să se ia la păruială.

Viktoria Apanasenko a declarat pentru canalul de știri TSN News că ea și echipa sa „au depus multă muncă" pentru a o împiedica pe concurenta rusă, Anna Linnikova, să participe la concurs. Cu toate acestea, eforturile lor au fost în zadar deoarece americanii i-au acordat viză lui Linnikova. „Dacă americanii i-au dat o viză, comitetul de organizare nu poate renunța la concurentă", a explicat ucraineanca. Apanasenko a mai susținut că Miss Rusia ar fi fost însărcinată de comitetul de organizare să facă un selfie cu ea.

„Și nu este prima dată când a încercat să facă acest lucru. Am o singură întrebare pentru ea și până acum nu am primit niciun răspuns: dacă susține sau nu politica președintelui ei care a declanșat războiul din Ucraina. De mai multe ori s-au oferit să facă o fotografie prietenoasă", a precizat Viktoria Apanasenko, potrivit Sky News. Concursul Miss Univers a avut loc în weekend la New Orleans. Fotomodelul R'Bonney Gabriel, din SUA, a câștigat sâmbătă cea de-a 71-a ediție a concursului.