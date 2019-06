Misterul a fost elucidat! Cate kilograme are, de fapt, Oana Roman

Unii o critica pentru felul in care arata, altii o apreciaza pentru ca nu se sfieste sa vorbeasca despre greutatea ei. Oana Roman a marturisit, la un moment dat, ca are cu 10 kilograme mai mult decat greutatea normala.

Avea 80 de kilograme, conform propriei declaratii. "Habar nu am cate kilograme am in acest moment, dar cred ca am in jur de 80, cu vreo 10 in plus fata de greutatea normala. Am niste cicatrici absolut ingrozitoare, din cauza operatiei de cezariana, de sus pana in jos si din stanga pana in dreapta, doua taieturi foarte mari. ", a declarat pentru viva.ro, Oana Roman.

Dar lupta cu kilogramele suplimentare este departe de a fi incheiata pentru Oana Roman. Vedeta a decis sa manance "sanatos", alegand retetele bazate pe fructe si legume.

Astfel, Oana a reusit sa "dea jos" 10 kilograme, astfel ca se poate lauda acum cu o greutate de 70 de kilograme. Iar "lupta" nu se opreste aici. Intr-un interviu pentru click.ro, vedeta a marturisit cum a reusit sa puna pe fuga kilogramele in plus si ce sacrificii face pentru a ajunge la greutatea dorita.

"Am inceput sa mananc sanatos. E adevarat ca nu-mi place sa gatesc, dar am descoperit mancarea sanatoasa, imi aleg ce mananc, incerc retete bazate pe fructe si legume in principal. Sunt intr-un proces de remodelare corporala. Am si slabit, dar rezultatele se vad in centimetri, in talie. Merg la astfel de proceduri saptamanal", a declarat Oana Roman.