Nou monolit misterios aparut in Olanda. E asemanator celor din SUA si România

O noua structura misterioasa, asemanatoare celor din Utah si Piatra Neamt, a fost descoperita intr-o rezervatie naturala de langa Oudehorne, Olanda. Nu se stie cum a ajuns pilonul in rezervatia natuala Kiekenberg si nu au fost descoperite urme de pasi vizibile langa el.

Spre deosebire de structurile stralucitoare care au aparut in SUA si in Romania in ultimele saptamani, aceasta este mat. Si reteaua de televiziune Omrop Fryslan a anuntat ca structura ar fi putut fi in rezervatia naturala de mai mult timp, pentru ca s-a format gheata in jurul ei. Descoperirea continua un fenomen ciudat al monolitilor care au aparut si au disparut in ultimele saptamani, atragand atentia pe retelele de socializare. A inceput cand o structura de metal stralucitoare a fost vazut din elicopter intr-un desert din Utah, pe 18 noiembrie, de oficiali de la Departamentul de siguranta publica a statului.

Asemanator cu cel care a aparut in filmul lui Stanley Kubrick "2001: A Space Odyssey", pilotul Ben Hutchings a declarat presei locale ca ar fi putut fi plasat acolo de un fan al filmului sau ar putea fi o instalatie de arta. Cateva zile mai tarziu, monolitul a fost demontat - desi a fost mai putin mister in jurul eliminarii structurii. Un videoclip publicat pe Instagram arata patru bărbati care demonteaza si indeparteaza structura.

In timp ce monolitul din Utah era indepartat, un altul a aparut in Piatra Neamt din Romania cam in acelasi timp. Potrivit Reuters, structura misterioasa a disparut la cateva zile dupa ce a fost ridicata, in urma ei fiind vizibila o mica gaura in pamant. Aparitiile acestor obiecte nu s-au incheiat aici - luna aceasta o alta aparand in California. Connor Allen, reporter la Atascadero News, a scris pe Twitter ca un obelisc stralucitor a fost descoperit in varful Pine Mountain din Atascadero. Cateva zile mai tarziu, monolitul ar fi fost doborat de un grup de barbati noaptea si inlocuit cu o cruce mare din lemn.