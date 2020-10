O moldoveancă a defilat goală în serialul "Emily in Paris". Mesajul tinerei: "Fetelor, mergeţi la şcoală, altfel veţi ajunge ca mine!"

O moldoveancă defilează goală pe un pod din Paris în noul serial Netflix, Emily in Paris. Modelul a descris cu umor întreaga experienţă, pe contul ei de Instagram.

"Emily in Paris", cu Lily Collins în rol principal, a fost lansat la începutul lunii octombrie şi a atras deja recenzii pozitive la nivel internaţional. În serialul dramă-comedie apare şi Alexandrina Ţurcan, un model din Republica Moldova, care a avut misiunea de a defila dezbrăcată pe unul dintre cele mai populare poduri din Paris, pentru a face reclamă la un parfum de lux.

Tânăra, în vârstă de 27 de ani, a descris cu umor întreaga experienţă de la filmări, într-o postare pe contul ei de Instagram. "Micul meu rol în serialul Emily in Paris a fost o experienţă extraordinară şi plină de râsete. P.S. Vă rog să nu-i arătaţi ultima poză cu mine mamei mele, căci va avea un atac de cord (din fericire, nu are Netflix). Şi da, am defilat complet goală pe podul Alexandre III, în luna august, ceea ce înseamnă că era plin de turişti. Însă, ce nu face omul de dragul artei... Lecţie: Fetelor, mergeţi la şcoală, obţineţi o diplomă şi un loc de muncă real, altfel veţi ajunge ca mine: defilând goală pentru o producţie Netflix pentru a-ţi câştiga existenţa", a transmis tânăra.

Alexandrina Ţurcan a fost descoperită de către agenţia ″Mandarina Models″ din România, iar la vârsta de 15 ani a mers pentru prima dată la Milano unde a fost recrutată de agenţia Modele Beatrice. Ulterior a semnat un contract cu firma Major Model Management din New York. A apărut în pictoriale pentru reviste ca Elle, L'Officiel, Harper's Bazaar şi Vogue.