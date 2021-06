Oana Lovin a ramas fara emisiune dupa doar o luna la televiziunea lui Pandele. "Mi s-a spus ca se fac schimbari"

Emisiunea Oanei Lovin, intitulata "Neam trezit", a fost scoasa din grila televiziunii Metropola TV, la o luna dupa lansarea acesteia. Canalul tv este detinut de primaria Voluntari condusa de Florentin Pandele, sotul Gabrielei Firea.

Oana Lovin spune ca noul director Dida Constantin i-a transmis ca i-a suspendat emisiunea pentru ca se fac modificari, insa nu i-a adus reprosuri. Potrivit Oanei Lovin, contractul pe care l-a avut cu Metropola TV a fost pentru perioada 10 mai - 4 iunie, iar "acum vom discutam sa facem un alt proiect". "Saptamana viitoare avem o sedinta in care vom discuta", a spus ea.

"Eu eram la departamentul de divertisment, acum sunt la stiri. Ajut cu tot ce tine de promovare cu partea de Facebook si cu subiecte pentru stiri", a declarat Oana Lovin. In ultima editie a emisiunii, Oana Lovin a vorbit despre Clotilde Armand, primarul Sectorului 1. In ultima saptamana, Oana Lovin a pornit o campanie destul de violenta contra lui Clotilde Armand, sub hashtag-ul "#FaClotilda".

"Nu mi se pare jignitor acest apelativ. Am fost data in judecata si ne judecam pentru asta. E un apelativ care se foloseste inclusiv la noi la tara", a declarat Oana Lovin pentru Paginademedia.ro Intrebata daca apelativul FaOana i s-ar parea jignitor, ea a raspuns ca "Nu nu mi s-ar parea deloc jignitor".