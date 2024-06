Oana Zăvoranu, decizie neașteptată: Cere ajutor financiar pe rețelele sociale ca să își vadă visul cu ochii

Oana Zăvoranu a cerut ajutorul financiar al oamenilor de pe internet pentru planurile pe care le are. Se pare că vedeta are planuri neașteptate, pentru care a muncit însă intens, și are nevoie de sprijin pentru a-și vedea visul cu ochii.

Oana Zăvoranu, iubită, detestată sau apreciată este, cu siguranță, o vedetă controversată. De când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, la care apelează acum, în speranța că mesajul ei... va ajunge la cine trebuie. "Querida" speră că fanii vor fi alături de ea, pentru că are câteva planuri în direcția cinematografică, așa că i-a rugat pe cei interesați să investească în astfel de proiecte să o contacteze.

„M-am hotărât să fac ceea ce știu să fac cel mai bine și la ce mă și pricep să fac cel mai bine. Nu pot, însă, singură, ci cu ajutorul celor care au puterea financiară să o facă. Și am zis să las aici intenția, că mai departe Dumnezeu o duce acolo și la cine trebuie să ajungă. Am două scenarii înscrise la OSIM, după care se pot face niște filme și seriale sublime. Rog sponsorii interesați să investească și în filme/seriale frumoase, adevărate și care nu au mai fost făcute în România, să mă contacteze. Eu personal sunt sătulă de ghiorțăielile și penibilitățile de la TV și nu numai, trase parcă toate la indigo și făcute pe bază de nepotisme. Hai să facem și filme adevărate.", a spus Oana Zăvoranu pe pagina sa de Instagram.

De asemenea, Oana Zăvoranu a mai precizat pe internet că are totul pus la punct, inclusiv o echipă dornică de muncă, dar și actorii potriviți pentru scenariile pe care le-a făcut, în schimb, însă, îi lipsesc doar banii. „Sunt un om de încredere și am atât echipă dornică să muncească temeinic la un proiect cinematografic de succes, cât și actori valoroși care pot fi puși în valoare de un scenariu și un rol puternic și bun. Regizor avem, banii, însă, ne trebuie. Nu extrem de mulți, că nu ciordim. Prin urmare, potențialii sponsori care doresc să se «înhame» alături de mine și echipa mea în proiecte cinematografice adevărate, rog să îmi scrie. Se pot face proiecte minunate fără să mai depindem de ăștia cu nepotismele care v-au intoxicat cu actorașii troglodiți și care cred că de pe șanț sau din cluburi pot face pe bandă rulantă filme sau seriale la care se uită doar ei și familiile lor.", a mai spus Oana Zăvoranu.