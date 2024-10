Obiceiul considerat "sănătos" pentru o lungă perioadă, criticat de experții în longevitate: vă poate lua ani din viață

Cu siguranță, obiceiurile pe care le respectăm în mod regulat sunt cele care au cel mai mare impact asupra sănătății noastre. Dar există un obicei bine intenționat, în special, despre care experții în longevitate spun că, de fapt, îți poate scurta viața în loc să o prelungească: consumul excesiv de proteine de origine animală.

Ai crezut că o dietă bogată în proteine este un lucru bun? Așa cum explică medicii, consumul în exces poate avea efecte negative. Înainte de a explica de ce prea multe proteine nu sunt bune pentru longevitate, este important să rețineți că acest nutrient este foarte important. Dr. Suzanne J. Ferree, specializată în medicina de familie și medicina anti-îmbătrânire și regenerativă, a declarat pentru HuffPost că este deosebit de important să obținem suficiente proteine pe măsură ce îmbătrânim.

"Teoria comună este că trebuie să reducem alimentele bogate în proteine pe măsură ce îmbătrânim, dar cercetările susțin de fapt acest lucru doar la persoanele mai tinere, nu și la cei de peste 50 de ani", a spus Ferree. Cercetările științifice susțin acest lucru, arătând că adulții în vârstă au nevoie de mai multe proteine decât adulții tineri, deoarece corpul nostru pierde în mod natural mușchi pe măsură ce îmbătrânim. Deci da, proteinele sunt absolut importante.

Cantitatea de proteine de care are nevoie o persoană în fiecare zi variază în funcție de sănătatea și nevoile individuale, însă Food and Drug Administration recomandă să se urmărească 50 de grame de proteine pe zi, ca parte a unei diete de 2.000 de calorii. Problema este că mulți oameni consumă mai multe proteine decât au nevoie. În plus, americanii consumă în exces un anumit tip de proteine care nu este chiar atât de sănătos.

În general, există două tipuri de proteine: proteine de origine animală și proteine de origine vegetală. Cercetările au arătat că proteinele vegetale sunt mai sănătoase decât proteinele animale.

"O greșeală comună este accentul exagerat pus pe consumul unei diete bogate în proteine, în special una bogată în proteine de origine animală, cu convingerea că este esențială pentru longevitate și conservarea mușchilor. Mulți oameni presupun că, cu cât consumă mai multe proteine, cu atât vor fi mai sănătoși, ceea ce duce la un consum exagerat de produse de origine animală, cum ar fi carnea, lactatele și ouăle", a declarat Dr. Monisha Bhanote, medic cu cinci certificări și expert în longevitate.

Majoritatea americanilor consumă aproximativ 100 de grame de proteine pe zi, dublu față de cantitatea recomandată. Conform unui raport al Dietary Guidelines for Americans, 75% dintre americani îndeplinesc sau depășesc recomandarea pentru carne, păsări de curte și ouă. Bhanote spune că acest lucru este exact ceea ce poate lua ani din viața cuiva.

"Consumul excesiv de proteine de origine animală poate, de fapt, să accelereze îmbătrânirea și să submineze sănătatea celulară, contrar credinței populare", a spus ea. Ea a explicat că cele mai mari motive pentru acest lucru se reduc la doi compuși nocivi: produsele finale de glicare avansată (AGE) și N-oxidul de trimetilamină (TMAO). "AGE sunt compuși nocivi care se formează atunci când proteinele sau grăsimile se combină cu zahărul din fluxul sanguin", a spus Bhanote.

Ea a explicat că alimentele de origine animală - mai ales dacă sunt prăjite, au un conținut ridicat de AGE. Cercetările arată că acești compuși se pot acumula în țesuturi și, în timp, pot duce la stres oxidativ și inflamație, care sunt factori-cheie ai îmbătrânirii celulare. "AGE deteriorează proteinele, ADN-ul și alte structuri celulare vitale, accelerând procesul de îmbătrânire și contribuind la boli cronice precum diabetul, bolile cardiovasculare și Alzheimer", a declarat Bhanote.

Ce se întâmplă cu TMAO? Bhanote a explicat că nivelurile ridicate de TMAO au fost legate de un risc crescut de boli cardiovasculare, inclusiv ateroscleroză, atac de cord și accident vascular cerebral - toate acestea, evident, nu sunt bune pentru longevitate. "TMAO promovează acumularea de colesterol în artere și afectează capacitatea organismului de a-l elimina, ceea ce duce la inflamație și la deteriorarea suplimentară a sistemului cardiovascular. Acest lucru nu numai că compromite sănătatea inimii, dar afectează și funcția celulară generală și longevitatea", a declarat Bhanote.

Raghav Sehgal, doctorand și cercetător Gruber la Universitatea Yale, ale cărui cercetări se concentrează asupra îmbătrânirii umane, a declarat pentru HuffPost că o greșeală frecventă pe care o fac oamenii când vine vorba de longevitate este să se concentreze asupra "dietelor miraculoase" care promit rezultate rapide. Cea mai importantă: dieta ketogenică, care acordă prioritate grăsimilor și proteinelor, reducând la minimum carbohidrații. Cu toate acestea, așa cum am explicat anterior, consumul prea multor produse animale vă poate lua ani din viață.

Așadar, cum ar trebui să abordăm proteinele pentru longevitate? Bhanote și Sehgal sunt de aceeași părere în această privință: Mâncați mai multe plante bogate în proteine și pește. Peștele este considerat diferit de proteinele de origine animală, deoarece are o compoziție nutrițională complet diferită de cea a cărnii, iar cercetările științifice au arătat în mod repetat beneficiile pentru sănătatea umană atunci când este consumat în mod regulat.

Consumul regulat de pește a fost asociat cu reducerea riscului de deces prematur cu 12%. Sehgal a explicat că proteinele vegetale (cum ar fi fasolea, lintea, năutul, soia, nucile și semințele) sunt încărcate cu antioxidanți, fibre și nutrienți care ne mențin inima sănătoasă, reduc inflamațiile și scad riscul de boli cronice. "Aceste alimente sunt în mod natural sărace în AGE și nu contribuie la producerea de TMAO, ceea ce le face mult mai blânde pentru celulele și sănătatea generală", a adăugat Bhanote.

Studiile științifice arată că o dietă care acordă prioritate proteinelor vegetale scade riscul de mortalitate asociat bolilor cardiovasculare și altor cauze. Cu alte cuvinte, înlocuirea proteinelor animale cu proteine vegetale vă poate prelungi viața cu ani. În timp ce majoritatea americanilor îndeplinesc sau depășesc recomandarea de proteine pentru carne, carne de pasăre și ouă, 90% dintre americani nu îndeplinesc liniile directoare recomandate pentru fructele de mare.

Sehgal a declarat pentru HuffPost că fructele de mare bogate în proteine și grăsimi nesaturate susțin sănătatea creierului, promovează echilibrul hormonal și ajută la combaterea inflamațiilor - toate acestea contribuind la longevitate. Din nou, nimeni nu contestă faptul că proteinele sunt importante. Este esențial să consumăm suficient și, după cum a subliniat Ferree, este deosebit de important să consumăm suficient pe măsură ce îmbătrânim.

Dar și alți nutrienți sunt importanți, motiv pentru care Sehgal a spus că cea mai bună dietă pentru longevitate este una echilibrată, care include o mare varietate de alimente bogate în nutrienți. Beneficiul unei alimentații echilibrate și pline de plante nu este cu siguranță o noutate revoluționară, dar este susținut de numeroase studii științifice. Când vine vorba de longevitate - și de sănătate în general - susținerea științifică primează în fața modei și a noului.