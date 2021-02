Pamela Anderson, refuzata de un muncitor venit sa-i renoveze casa. Pana la urma, si-a gasit un nou sot tot in echipa de zidari

La 53 de ani, Pamela Anderson s-a casatorit pentru a patra oara cu un canadian, Dan Hayhurst, care facea parte din echipa de muncitori veniti sa ajute la renovarea casei ei. Informatiile au iesit la iveala dupa ce fosta iubita a lui Dan a iesit in presa si a acuzat-o pe blonda sexy ca i-a distrus relatia pe care o avea.

Coditianul britanic The Sun vine insa si cu alte dezvaluiri spumoase despre Pamela Anderson. Conform unor surse ale englezilor, inaintea actualului sot, ea a incercat sa cucereasca un alt muncitor din echipa de constructii. Pamela s-a lovit insa de refuzul barbatului. "El este un barbat casatorit si a ramas fidel sotiei sale", a spus o sursa pentru cei de la The Sun. Ea nu a cedat si a trecut la un alt membru al echipei de muncitori. De data asta a avut mai mult noroc. Dan Hayhurst i-a cedat farmecelor Pamelei Anderson si s-au casatorit imediat.

Din cate se pare, bomba sexy adora sa petreaca timpul cu muncitorii veniti la domiciliul sau. De multe ori, a cumparat bere si suc pentru a petrece cu ei in pauze. "Nunta a avut loc pe o proprietate pe care am cumparat-o de la bunicii mei in urma cu 25 de ani. Este locul in care parintii mei s-au casatorit", a spus vedeta despre casatoria cu muncitorul Dan.