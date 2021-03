Popeye există dar are braţele distruse și regretă fapta! Bărbatul s-a vrut musculos iar intervenţiile făcute îl pot costa viaţa

Kirill Tereshin, în vârstă de 24 de ani, fost soldat, riscă să nu îşi mai poată folosi mâinile după ce şi-a injectat jeleu de petrol în braţe pentru a obţine un look ceva mai musculos, iar acum plăteşte un preţ mult prea mare.

Popeye, aşa cum a fost numit Kirill , dezvăluie groaza cu care se confruntă acum când are "muşchi mort" în tricepsul său bombat. Tereshin a apelat la injecţii pentru a se transforma într-un supraom, dar nu s-a gândit la consecinţe. El a fost convins să-şi "salveze viaţa" şi să îndepărteze implanturile de faimoasa rusoaică Alana Mamaeva, 33 de ani, care ajută persoanele ce au devenit victimele intervenţiilor estetice. Alana este este căsătorită cu fotbalisul Pavel Mamaev.

Pandemia Covid-19 a întârziat intervenţia chirurgicală la care tânărul trebuie să recurgă cu aproape un an. El trebuie să îndepărtăze complet implanturile periculoase din triceps. Kirill a trecut deja prin câteva intervenţii pentru a i se sustrage infecţia din biceps. "Am doar 24 de ani, iar sistemul meu imunitar face faţă până acum acestei inflamaţii, dar chiar nu ştiu ce se va întâmpla în continuare", a spus rusul. "De aceea am început operaţiile pentru a scăpa de acest coşmar. Mi-am mărit braţele la vârsta de 20 de ani din cauza prostiei mele. Nu m-am gândit la consecinţe".

Chirurgul Dmitry Melnikov, care a extras gelatina solidă din braţe, l-a avertizat pe Tereshin că poate muri dacă nu reuşeşte să scoată implanturile. "Doamne fereşte dacă se întâmplă ceva la nerv şi eu nu pot să mişc braţul. Chiar îmi fac griji pentru asta. Mi-e foarte frică. Ar fi trebuit să mă gândesc la asta mai devreme, ştiu. Mă învinovăţesc pentru asta". Implanturile ieftine îi provoacă febră mare, durere puternică şi slăbiciune. El va intra din nou "sub cuţit" în acest an.