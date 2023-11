Profețiile făcute de Baba Vanga pentru 2024: Asasinarea lui Vladimir Putin și un atac terorist în Europa. Urmează un an de foc

Vangelia Pandeva Gushterova, cunoscută în popor ca Baba Vanga, e născută în 1911 și avea presupuse abilități profetice. Oarbă din copilărie, clarvăzătoarea bulgară se pare că a putut să vadă în viitor, „puteri" pe care le-a atribuit unei tornade care a lăsat-o oarbă.

Aceste abilități au adus-o pentru prima dată în atenția publicului în mijlocul celui de-al Doilea Război Mondial, iar indivizi precum țarul bulgar Boris al III-lea și liderul sovietic Leonid Brejnev au consultat-o în persoană. Ea a murit în 1996 și de atunci a devenit o figură de cult printre credincioșii ghicitorilor și, după cum vă puteți imagina, teoreticienilor conspirației.

Interesant este că Baba Vanga a făcut predicții pentru fiecare an, până în 5079... Aparent, multe dintre predicțiile ei s-au adeverit mult după moartea ei. De exemplu, se spune că Baba Vanga a prezis moartea Prințesei Diana, scufundarea submarinului rus Kursk și atacurile teroriste din 11 septembrie. Ea și-ar fi prevăzut chiar propria moarte la 11 august 1996, la vârsta de 85 de ani.

Desigur, nu multe dintre predicțiile atribuite ei pot fi autentificate. Așa că ar fi bine să iei profețiile Babei Vanga și sub umbrela scepticismului. În plus, pentru 2023, multe dintre predicțiile ei nu s-au împlinit. Potrivit Sky History, Vanga a susținut că o furtună solară cu consecințe devastatoare va lovi Pământul în acest an și că vom fi loviți de arme nucleare biologice... Totuși, nu putem spune că anul 2023 e chiar gata, mai avem o lună...

Ce spune despre 2024?

1. Sfârșitul lui Putin?

Vanga a prezis o tentativă de asasinare a președintelui rus Vladimir Putin de către un conațional.

2. Atacurile teroriste și biologice

Ea a avertizat cu privire la creșterea atacurilor teroriste în Europa, precum și a prezis că o „țară mare" va efectua teste sau atacuri cu arme biologice în 2024.

3. O criză economică uriașă în 2024

Se pare că va avea un impact asupra economiei globale anul viitor, creșterea nivelului datoriilor și escaladarea tensiunilor geopolitice fiind factori majori.

4. Probleme meteorologice

Ea a prezis că vor fi evenimente meteo terifiante și dezastre naturale.

5. Mai multe atacuri cibernetice

Va fi o creștere a atacurilor cibernetice. Hackerii „avansați" vor viza infrastructura crucială, cum ar fi rețelele electrice și stațiile de tratare a apei, reprezentând o amenințare pentru securitatea națională.

6. Descoperiri medicale

Nu totul este nenorocire și întuneric. Vanga a spus că vor exista noi tratamente pentru boli incurabile, inclusiv Alzheimer și cancer în 2024.

7. Revoluție tehnologică

De asemenea, ea a prezis că va exista o descoperire majoră în calculul cuantic.

Înainte de moartea ei, Vanga a prezis și rezolvarea crizei foametei în lume între 2025 și 2028, revenirea comunismului până în 2076 și că omenirea va ajunge la călătoria în timp în 2304.

Sfârșitul lumii, potrivit ei, este stabilit pentru 5079. Așa că mai avem de îndurat.