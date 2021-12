Rapperul Puya a fost dat afară dintr-un supermarket din Capitală după ce a refuzat să poarte mască de protecție, așa cum prevede legea.

Acesta a venit să își ia o bere și a intrat în magazin fără mască. Paznicii nu au ținut cont că Puya e o vedetă rebelă, așa că i-au cerut să poarte mască. Acesta a refuzat și s-ar fi dezlănțuit la adresa oamenilor de pază cu o ploaie de înjurături. Ulterior, a fost escortat afară de echipajele de intervenție ale firmei de pază, fără a opune rezistență.

Puya insa dezminte incidentul, el spune că nu a fost implicat într-un scandal, însă recunnoaște că își mai uită masca uneori în mașină când merge la cumpărături.

„A tot aparut in presa o informatie despre mine cum ca as fi facut scandal intr-un magazin in timp ce imi cumparam o bere la cutie si nu aveam masca. Beau bere la cutie? Da... Posibil in graba sa imi mai uit masca in masina? Da, posibil. Dar de aici sa spui ca m-a luat cu politia de acolo dupa un scandal monstru fara sa dai macar o imagine de la asa mare balamuc mi se pare o exagerare. Ce echipaj de politie a venit? Astea se inregistreaza undeva, nu? Dă, domne, filmarea aia sa vad si eu cum au venit echipajele in ajutor si eu ma zbateam acolo cu spume la gura ca nu vreau masca. Sau e posibil ca cineva sa isi faca promo si nu stie cum? Posibil. Oricum ar fi... sarbatori fericite!!! Chiar si dusmanilor", a precizat Puya.