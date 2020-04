Rapperul Fred the Godson a murit la 35 de ani din cauza unor complicaţii legate de COVID-19

Rapperul Fred the Godson a murit joi la vârsta de 35 de ani din cauza unor complicaţii legate de COVID-19 după ce a fost internat mai multe săptămâni într-un spital newyorkez, au confirmat mai mulţi prieteni ai artistului pe reţelele de socializare, relatează EFE.

Cântăreţul, născut în Bronx şi al cărui nume real este Fredrick Thomas, a fost spitalizat la începutul lunii aprilie, iar miercuri se afla la terapie intensivă după o creştere vertiginoasă a febrei, a dezvăluit pentru mass-media unul dintre reprezentanţii săi. Artistul, care suferea de astm, începuse să se simtă mai bine cu 24 de ore înainte de deces şi prezenta semne de ameliorare a stării sale cardiace, însă funcţiile lui renale au fost serios afectate în urma complicaţiilor legate de COVID-19.

Pe 6 aprilie, rapperul a publicat pe reţelele de socializare o fotografie din spital care îl arăta în timp ce era branşat la un ventilator. "Aici sunt cu acest COVID-19 de rahat. Rugaţi-vă pentru mine", a scris el. Partenera lui de viaţă şi mama celor doi copii ai săi, specialista în machiaj LeeAnn Jemmott, a confirmat pentru revista XXL pe 10 aprilie că este sigură că Thomas va depăşi boala şi că va putea renunţa la acel ventilator, unul dintre aparatele medicale care încă lipsesc în clinicile din Statele Unite.

În 2011, Thomas a fost nominalizat la premiul decernat celor mai relevanţi rapperi emergenţi de revista XXL, iar în 2012 a lansat o compilaţie de cântece sub titlul "City of God", care include colaborări cu P. Diddy, Pusha T şi Raekwon. Fred the Godson se alătură astfel unei lungi liste de muzicieni care au devenit victime ale noului coronavirus, precum John Prine, Adam Schlesinger, Joe Diffie, Matthew Seligman, Lee Konitz, Ellis Marsalis, John 'Bucky' Pizzarelli, Wallace Roney, Alan Merrill şi Manu Dibango.