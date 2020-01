"Regatul Cascadelor" o super-productie unica in Romania. Altfel! Unic! Grandios! Profesionist!

Am asistat zilele acestea la o repetitie la Teatrul National de Opereta si Muzical "Ion Dacian". Spectacolul este socant de bun , de performant si de incitant! Ma asteptam sa se cante si sa se danseze foarte bine, dar nu ma asteptam sa vad o asemenea montare demna de spectacolele de pe Broadway.

Arta teatrala, muzicala si arta dansului se intrepatrund atat de firesc, de natural cu arta acrobatica ca si cand artistii au invatat sa le manuiasca pe toate inca din fasa. Este un basm, "Regatul Cascadelor" si crezi ca tu ca adult il vei privi ingaduitor si cu rabdare ca este pentru copii. Dar aici vine surpriza! Uiti cati ani ai si intri si tu intr-o poveste originala, careia nu-i cunosti finalul. Te pierzi in feeria, in farmecul de nedescris al imbinarii maiastra ce-ti este dezvaluit de scenaristul, regizorul si totodata coregraful Brindusa Novac.

Ne obisnuisem, in trecut, la Circ & Variete Globus cu scenariile ei avangardiste si montarile regizorale care au cucerit zeci de premii internationale, dar acum, aici, s-a intrecut pe sine! De la 2 la 89 de ani, fiecare veti pleca acasa cu o amintire de neuitat! Cu o poveste iesita din comun care va face copilul, mama, tatal si bunicii sa se regaseasca in personajele povestii. Fetitele vor fi curajoasele printesele actrite, cantarete si dansatoare care se vor avanta in inaltul cerului sa rupa vraja. Baieteii vor fi printii din poveste, iar regina, regele si doicile se vor regasi in mamele, tatii si bunicii care vor savura noul prin creatia fantastica si rafinamentul prin profesionalism.

Balerine si balerini frumosi ai teatrului va vor atrage in jocul vrajilor aristocratiei de la palat. Veti descoperi cum artisti consacrati ca Magda Catone, Maria Buza, Liliana Pana, Razvan Oprea si Catalin Petrescu joaca atat de spectaulos personajele incat basmul nu mai este doar o poveste, ci el se transforma in piatra de temelie a artei interpretative. Nu va dezvalui inca cine o sa va tina cu sufletul la gura in acrobatiile aeriene pentru ca trebuie sa vedeti cu ochii vostrii si sa simtiti emotia ce si pe mine, surprinzator, m-a cuprins.

Dar va mai spun o gaselnita a acestei valoroase puneri in scena. Decorul este viu! El este schimbat de talentata scenografa Mariana Pachis de la o scena la cealalta alcatuind veritabile tablouri. Tablourile ei sunt desenate in timpul spectacolului, sub ochii spectatorilor. Astfel se reuseste unirea intre actul viu al interpretilor cu actul creativ al decorurilor care prind viata pe marele ecran din fundalul scenei.

Cu siguranta v-am convins sa vedeti o adevarata productie ce poate castiga oriunde, la orice festival aurul atat de ravnit de orice artist creator sau interpret! Pe 26 ianuarie, la ora 18, la Teatrul National de Opereta si Muzical "Ion Dacian" vin sa va vad reactiile. Vin sa vad cum radeti, cum va speriati, cum aveti emotii si cum aplaudati mai mult ca niciodata un spectacol unic, grandios si mai mult decat profesionist!