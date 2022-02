Reghe s-a dezlănțuit în podcastul lui Măruță! Dan Alexa, adevăratul motiv al divorțului: "Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci!"

Antrenorul Universității Craiova spune toate dedesubturile din relația lui cu Anamaria Prodan, în prima sa apariție la podcastul lui Cătălin Măruță. După ce a fost atacat, nemilos, de soția lui, Reghe vine cu replici usturătoare.

Cel mai nou Podcast "Acasă la Măruță" va arunca showbiz-ul în aer. Invitat este Laurențiu Reghecampf, care are, astfel, prima ieșire în scandalul de pomină cu Anamaria Prodan. Redăm, mai jos, declarațiile incredibile pe care antrenorul le face și care, cu siguranță, vor primi o replică și din partea impresarei. Podcastul lui Cătălin Măruță va fi în Youtube duminică, 20 februarie.

Laurențiu Reghecampf: "În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu?

Cătălin Măruță: Tu cum o vezi acum pe ea, făcând toate lucrurile acestea?

Laurețiu Reghecampf: Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe (n.r. fiul lor de 13 ani), în rest nimic.

Cătălin Măruță: Dar povestea asta înțeleg că s-a terminat după scandalul cu Alexa? Înțeleg că aia te-a deranjat foarte tare, nu?

Laurețiu Reghecampf: Clar m-a deranjat foarte tare. Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci. (n.r. Reghe nu a menționat dacă se referă la zvonurile de infidelitate sau la momentul deja celebru, când soția sa l-a luat lovit cu pumnul pe Dan Alexa).

Cătălin Măruță: Ai suferit din dragoste?

Laurețiu Reghecampf: Sincer, da. Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva. La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu.

Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Sunt banii lui mama. Pe bune? Păi ce, era Ionela Prodan șeicul de la Al Wahda sau de la Al Hilal? eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat, tot. Și am și facturile. Cred că am 2.000 de mailuri de la Anamaria.

Am auzit-o de foarte multe ori: eu o să-i pun numele lui Bebe, Prodan. Păi pe tine nici nu te cheamă Prodan în primul rând. O cheamă Anamaria Dumitrescu, eu am luat-o Anamaria Dumitrescu. Ea a fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu.

E plină de ură, de răutate, de mojicie, vorbește foarte urât, face lucruri care la un moment dat îi vor dăuna lui Bebe. Ce treabă are ea cu Corina? Ea știe foarte bine că nu are nici o implicare Corina, pentru că eu m-am despărțit de ea.

Cătălin Măruță: Și ce simți pentru Corina?

Laurețiu Reghecampf: Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă și aș fi vrut ca și Anamaria să aibă parte de același lucru.

Cătălin Măruță: Ți-ar plăcea să vezi că are o relație, că își continuă viața...

Laurețiu Reghecampf: Aș fi, probabil, cel mai fericit om din lume. probabil atunci se va potoli. Băi, dar noroc am avut de femei. Dacă îmi aduc aminte și de Mariana... (n.r. Mariana Pfeiffer, prima soție a lui Reghe)