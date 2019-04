Regizorul nominalizat la Oscar John Singleton a murit, la doar 51 de ani

Regizorul si scenaristul american nominalizat la premiile Oscar John Singleton, celebru pentru filme precum "Boyz N' the Hood", "2 Fast 2 Furious" si "Shaft", a murit, dupa un accident vascular cerebral.

Singleton, in varsta de 51 de ani, a suferit un accident vascular cerebral considerat de medici minor, dupa ce s-a intors dintr-o excursie in Costa Rica. Regizorul a mers singur la spital, la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, acuzand dureri la un picior, lucru confirmat de familia acestuia intr-un comunicat emis la sfarsitul saptamanii trecute. Insa a mai suferit un accident cerebral major in timp ce era internat si apoi a intrat in coma, iar in cele din urma a murit.