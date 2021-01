Replici acide Olivia Steer - Mircea Cartarescu: "Nu stie limba română, dar stie cum sta treaba cu vaccinurile!"

Olivia Steer a facut o postare pe pagina sa de Facebook in care il acuza pe Mircea Cartarescu ca nu stie regulile de scriere in limba romana si il critica pe acesta pentru ca si-a sfatuit cititorii sa se vaccineze.

"Marele profesor, filolog si scriitor, nominalizat la Premiile Nobel, Mircea Cartarescu, nu stie ca dativul - feminin - singular pentru "draga" este "dragei" si foloseste, in schimb, nominativul - masculin - plural - articulat "dragii", cand se refera la Ioana Pirvulescu. Nu-i bai: bine ca stie sigur, da' sigur!, cum sta treaba cu vaccinurile, si ne sfatuieste cu intelepciune, cum sa gafa ... aaa ... facem ca el!", a scris Olivia Steer.

"Doamna Olivia Steer, tocmai fiindca sunt nesigur, dupa 40 de ani de cariera ca scriitor si universitar, in privinta subtilitatilor limbii romane, mai consult dictionarele din cand in cand. Am aflat astfel din DOOM ca genitivul si dativul corect de la "draga" e "dragii" si nu "dragei". Sigur ca asta n-are nici o importanta, fiecare poate spune cum crede ca e bine. Ce nu e frumos e ca pe o baza atat de marunta imi puneti la-ndoiala toata munca dintr-o viata de om. Chiar daca aici as fi gresit, dumneavoastra tot n-ati fi avut dreptate. Nu mai vorbesc de legatura pe care-ati facut-o cu vaccinarea, cu care greselile de limba n-au nimic a face", a scris Mircea Cartarescu.