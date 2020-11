Ricky Martin vrea sa fie iarasi tata: "Mai am cativa embrioni". Cantaretul are deja 4 copii cu sotul Jwan Yosef

Faimosul artist Ricky Martin (48 de ani) n-a ascuns faptul ca doreste sa-si mareasca familia pe care o are cu pictorul suedez Jwan Yosef, cei doi barbati avand deja grija de 4 copii proveniti din mame surogat.

Meseria de tata l-a prins pe cunoscutul cantaret portorican, care se gandeste foarte serios la al cincilea copil. "Unii oameni cred ca sunt nebun, dar mie imi place o familie mare. Mai am cativa embrioni in asteptare", a fost declaratia sa intr-o interventie televizata. Casatoriti din 2017, Ricky Martin si Jwan Yosef au impreuna o pereche de gemeni de 12 ani, Valentino si Matteo, o fiica, Lucia, de 2 ani, si un baietel, Renn, de numai un an.