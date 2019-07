S-a deslusit misterul. Am aflat ce i-a spus Prodanca lui Alexa, chiar inainte sa-l loveasca

Scandalul dintre Anamaria Prodan si Dan Alexa s-a petrecut dupa meciul Astra - FC Botosani, cand sexy-impresara l-a pocnit in hol pe tehnician.

Episodul de sambata seara, in care Anamaria Prodan l-a lovit cu pumnul in fata pe Dan Alexa a socat opinia publica, imaginile cu cei doi starnind multe discutii, desi impresara a declarat ulterior ca totul a plecat de la o controversa cu antrenorul pe tema a doua transferuri nereusite de echipa din Giurgiu. In plus, dupa aparitia imaginilor la tv, si Laurentiu Reghecampf, bun prieten cu Dan Alexa, a reactionat cu manusi, punand conflictul pe seama firii vulcanice a sotiei sale. Potrivit unor persoane care au asistat la scena, auzind replicile, Prodanca ar fi spus urmatoarele chiar inainte sa-l loveasca pe Alexa: "Ti-am spus sa nu mai faci? Ti-am spus!?", ar fi tunat impresara.

Ieri dimineata, Anamaria Prodan si Dan Alexa s-au intalnit la un mall din Capitala. Impresara si-a cerut scuze pentrul gestul impulsiv. "A fost o copilarie. Bine ca n-ai reactionat, cine stie ce se intampla ...", i-ar fi zis ea, conform Gazeta Sporturilor. "Da, m-am intalnit cu Dan. Dar nu are rost sa mai comentam ce s-a intamplat. Am reactionat gresit si i-am cerut scuze. Este un subiect inchis", a declarat impresara pentru sursa mai sus citata.