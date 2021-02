Satanism la Eurovision: Scandal urias in urma cantecului ales pentru a reprezenta Cipru

Cantecul ales pentru a reprezenta Cipru la Eurovision a creat polemica in insula mediteraneana, dupa un apel anonim in care o persoana a amenintat "sa arda cladirea" radio-televiziunii publice CyBC si critici dure din partea profesorilor de educatie religioasa, informeaza AFP.

Melodia, intitulata "El Diablo" si interpretata de cantareata de origine greaceasca Elena Tsagrinou, a fost difuzat miercuri pentru prima data pe CyBC in Cipru, unde majoritatea locuitorilor sunt crestini ortodocsi. CyBC a informat politia despre apelul amenintator de a arde cladirea in semn de protest, a precizat vineri agentia de presa cipriota. Politia ancheteaza incidentul.

In plus, un sindicat al profesorilor de educatie religioasa din licee a publicat un comunicat, vineri, cerand CyBC sa renunte la cantec. Acesta si-a exprimat "oroarea" in legatura cu subiectul cantecului selectionat pentru competitia europeana prevazut in mai, argumentand ca artista "il lauda pe Satan, dedicandu-i viata si iubindu-l".

CyBC a raspuns explicand ca acest cantec a fost gresit inteles si ca inspira la "lupta eterna dintre bine si rau". Cipru a ajuns pe locul doi la concursul Eurovision din 2018, cea mai buna clasare. Organizatorii concursului muzical Eurovision au anuntat anul trecut ca va fi pastrata tema "Open Up" stabilita pentru editia de anul acesta, care a fost anulata din cauza pandemiei. Semifinalele vor avea loc pe 18 si 20 mai, iar finala competitiei, pe 22 mai. Vor participa reprezentanti ai 41 de tari.