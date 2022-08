Scandal monstru, după ce Nicu Covaci a anunțat că Phoenix cântă la nunta lui George Simion. Josef Kappl: Mi-e ruşine de ruşinea lui!

Fostul membru Phoenix Josef Kappl afirmă, după ce liderul trupei, Nicu Covaci, a anunţat că va cânta la sărbătoarea organizată cu ocazia nunţii lui George Simion, că nu trebuie asociat ceea ce membrii Phoenix au realizat în anii ‘70 cu ceea ce face de mulţi ani încoace "leaderul" acestui grup, sub acelaşi nume. "Mi-e ruşine de ruşinea lui!", spune el.

"De unde s-a pornit şi unde s-a ajuns!!! De aceea vă rog să nu asociaţi niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulţi ani încoace "leaderul" acestui grup, sub acelaşi nume! Mi-e ruşine de ruşinea lui! Dar nu mi-e ruşine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenţei şi al năzuinţei spre libertate! Phoenix nu mai există de mulţi ani ca trupă, după ce cei cu adevărata "şiră a spinării" au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!", scrie Kappl pe Facebook, postând o imagine a trupei din anii 70, alături de o fotografie a lui Nicu Covaci.

Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a confirmat că va concerta sâmbătă seară la Măciuca, în judeţul Vâlcea, unde are loc nunta liderului AUR, George Simion, evitând însă să spună concret dacă ştie despre ce eveniment este vorba.

"Nu ştiu dacă e nuntă sau înmormântare. Vorbiţi de concertul de mâine (n.r. sâmbătă) seară, nu? E în Vâlcea, undeva, da? Concertăm, după care am plecat din ţară, în Spania. Organizatorii ştiu mai bine ce şi cum. Nu eu semnez, avem organizatori care se ocupă, eu vin din Spania să cânt. Am auzit că sunt 10 mii de oameni, eu mă bucur, pentru ei cânt, pentru poporul ăsta, pentru publicul nostru. De aia vin aici, să cânt", a transmis Covaci, conform G4Media.

Într-o declaraţie pentru Libertatea, Nicu Covaci a precizat că a încheiat un contract cu o fundaţie, pentru un concert.

„Eu am încheiat un contract cu o fundaţie pentru un concert în faţa a 10.000 de oameni. Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în faţa a 10.000 de oameni pe o scenă, undeva, la un festival. Nu ştiu ce nuntă e, eu am încheiat un contract şi cânt, din asta îmi câştig banii", a spus Nicu Covaci pentru Libertatea. Cântăreţul a declarat că nu ştie dacă a vorbit cu George Simion, el vorbind cu „un domn tânăr". A insistat că nu ştia că în acelaşi timp are loc şi o nuntă.