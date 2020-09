Scandal între afaceristul Mandachi și polițistul Godină: "Și mai du-te-n... mea!" vs. "Ar însemna să-i răspund și dansatoarei Floricica"

Omul de afaceri Ștefan Mandachi îl critică pe Marian Godină pentru faptul că se folosește de haina de polițist pentru a vinde cartea pe care a publicat-o. De cealaltă parte, Godină spune că nu digeră limbajul obscen al lui Mandachi.

„STUDIU DE CAZ: Cel mai elocvent exemplu de neasumare antreprenorială (capitalistă) din societatea românească din 1989 până-n 2020. Punctul G al prozei românești lovește din nou. Criticul literar Marean Godină a uitat să-și facă injecția cu steroizi, motiv pentru care ejaculează printre buzele țuguiate cu acid hialuronic injurături la adresa mea, pe motiv că-cum îmi permit să-mi placă așa mult banii, în calitate de patron? :)))

Nemasturbatul ăsta e în fapt un patron pur sânge, dar își camuflează actele de comerț în spatele imaginii de erou sacrificat pe altarul activismului civic. Ilustrul scriitor e de-o perversitate cum rar s-a pomenit: deghizat în UNIFORMĂ DE POLIȚIST la poza de profil (uitați-vă cum a animat-o, sanchi, să nu bată la ochi) te îndeamnă disperat: CUMPĂRĂ!

Acest Shakespeare de România are MAGAZIN (chiar așa scrie) online! E negustor omu'. Bișnițar, precupeț! Dar își comercializează marfa folosindu-se de statutul de polițai. Fraților, avem un gram de minte în 2020 sau mușcăm momelile acestui mucea încordat? Vă provoc la un exercițiu de ficțiune: imaginați-vă că mergeți la Carrefour. La casa de marcat casierul e îmbrăcat în uniformă de polițist! :)))) Cu caschetă, epoleți și proces verbal la el, da! Exact asta face antreprenorul Marinică! Nu renunță nici să-l ia dracu la însemnele oficiale ale Statului român atunci când vinde la butic tricouri și fițuici, intitulate cărți.

Totul, dar totul pe pagina lui e o instigare perversă la CUMPĂRĂTURI. În uniforma plătită de mine și de tine, el se intitulează la capitolul "meserie", atențieee: "AUTOR"! :))) De unde dracu s-a pus ăsta în aceeași oală cu Liviu Rebreanu? De ce oare se poreclește autor, când de fapt, se bate cu pulanu-n piept că-i miliționer? Răspuns: ca să-și vândă ciornele agramate. Pe cale de consecință, își reneagă practic poza de profil, cariera și SURSA DE VENIT. Nici el nu mai știe ce-i: autor, vibrator... dar astea-s detalii insignifiante...

În timp ce eu afirm răspicat "vreau să fac bani, cat mai mulți, miliarde de euro dacă s-ar putea, pt. că-mi plac banii, iubesc banii, ador banii" omul de afaceri Marean Godină simulează că e preocupat de liniștea și ordinea publică. Dar prin fiecare por al trupului său sculptat de aminoacizi, te imploră să CUMPERI! Poate, poate, face bani de proteine. Din momentul în care m-a văzut că am ajuns în Dubai, (unde mă duc pe munca mea), mă insultă! Dilimanul ăsta cu meclă boțită de la încasat pulane (sigur îl căpăcesc colegii) mă jignește fără să-i fac nimic (deși ar merita o pereche de palme consecutive, ca să aibă just temei să mânânce nutella în viitor).

Mă, Dostoievski, uite ce se predă la facultate: prin definiție, un patron trebuie să producă bani. Cât mai mulți. Iar eu asta sunt, patron, crețule! Eu nu vând carne de gyros coafat în roba de avocat. Mi-am luat un compleu de la Nike. Pune-ți izmana de antreprenor, lasă uniforma cât lucrezi la PAGINĂ. Eu ȚIP, URLU, cu sânge-n venă: iubesc banii și VREAU RECLAMĂ, DA! Pe când tu, de la creatină și tribullus, n-ai sânge-n pompă și te dezici de bani (să nu cumva să pierzi followerși). Mă, îți plac banii sau nu? Te pun la detectorul de minciuni?

Pe pagina ta ești disperat după lovele, patroane. Ai scoate la licitație și ficatu' Alpacăi să mai agăți niște bani! Nu mai poza în iubitor de animale, că n-ai dus o pisică la sterilizat! Eu pot să mă laud, am salvat mii de suflete, pe numărate. Tu ai luat un biet animal și-l storci de vlagă de-l târâi în lanț ca să-ți stea țapăn la pozat. CA SĂ VINZI, PATROANE! Ești iritat că nu te duce mintea să faci bani și nu-i ierți pe oamenii de afaceri cu bani, care se pișă cu boltă (inevitabil) pe afacereza ta cosmetizată.

Toți polițiștii își dau coate când răsari tu prin discuții. Ești un personaj de banc. Băieții (gaborii cu c...e, pe care-i stimez) schimbă subiectul când se fac poante la adresa ta. Polițiștii demni de respect nu te invidiază pentru succesul tău imaginar. Pt. că n-ai așa ceva. În schimb, le e greață de duplicitatea ta! De aia te-au înjurat toți "fanii" tăi când m-ai jignit și pupat în zona dorsală! Pt. că lumea te vede ce ești: o caricatură între antreprenoriat și polițist. Fără gram de asumare.

Când am cumpărat zeci de ventilatoare pt. spitale, n-ai pomenit o consoană, patroane! Când am salvat mii de câini, ai tăcut, patroane. Când am donat din banii mei 100.000 euro te-ai dat lovit în aripă, patroane. Când am sărit în ajutorul unor persoane cu handicap, mucles. Dar în rest, cum mă prinzi, cum jignești! Fraților, ce dracu a făcut Godină pe planeta numită pământ de e considerat o "voce" a națiunii? E un bulbuc de săpun umflat artificial. Ce Doamne mă iartă, a realizat anti-talentul ăsta? De scris, scrie plictisitor și cu multe dezacorduri. Zgârie turbat foaia cu penița stiloului și la urmă descoperă c-a uitat să-i pună rezerva cu cerneală.

Acest Ernest Hemingway al românilor are o fișă a postului, da? O respectă? Mira-m-aș! Când să mai aibă timp de serviciu printre sesiunile de vânzări de tricoaie și abțibilduri? Ce-a realizat pe pâmântul ăsta fraților, de-l idolatrizează mulțimile? Mai precis, ce??? Dați-mi un simplu exemplu! N-a făcut nici pe dracu să-l cheptene. Orice în afară de fișa postului pentru care-l plătim noi cu contribuții și sudori! Stă pe prispă la agățat folowers și cam atât: vinde produse în uniformă! În meseria lui n-a strălucit cu nimic, casierul ăsta! Absolut nimic. A capturat vreun infractor? Grija asta are el...

Godinică Marinică este exemplu cel mai elocvent de neasumare capitalistă a ultimilor 30 ani. Din cauza oamenilor ca el, elevii nu-și înțeleg, descoperă și respectă vocația! Din cauza lui elevii nu mai înțeleg nimic. Crează o confuzie majoră și e un model de neasumare și trădare a propriilor pasiuni. Hai dă share, patroane! Știu că mă citești! Și mai du-te-n .... mea! p.s: dați-mi ignore/delete/unfollow! ACUM! În realitate nu-s deloc sfânt, vorbesc mult mai vulgar. Sunt mult mai porno! Nu vă înhăitați cu unul ca mine! Zi lină în continuare!", scrie afaceristul Ștefan Mandachi pe blogul său.

Răspunsul lui Marian Godină a venit imediat. El susține că nivelul lui Mandachi a ajuns „mult prea jos". „Nu o să mai revin cu vreo replică pentru că pur și simplu nivelul lui a ajuns mult prea jos, chiar dacă unora vă place limbajul pe care el îl folosește și considerați că "mamă, ce ți-a dat-o". Eu nu diger așa ceva, nici dacă ar fi la adresa altcuiva. Apreciam dacă făcea un mișto fin cu ironii faine, dar se pare că în afară de a fi vulgar altceva nu poate. Să-i mai dau o replică ar însemna să nu mai dureze mult și să-i răspund până și dansatoarei Floricica", a precizat Marian Godină.