Sharon Stone despre scena de la poliţie din „Basic Instinct" în care nu poartă lenjerie intimă. Actriţa dezvăluie ce s-a întâmplat la filmări

Vedeta care a împlinit 63 de ani luna aceasta va aniversa lansând la sfârşitul lui martie autobiografia The Beauty of Living Twice, în care face o serie de dezvăluiri.

Printre dezvăluirile din cartea aşteptată pe 30 martie se numără şi detalii legate de filmările celui mai controversat rol al ei, cel din Basic Instinct - totodată cel care a transfomat-o în vedetă internaţională. Extrasele din carte au fost obţinute în avans de către Vanity Fair - amintirile divei fiind surprinzătoare. Mai ales cele legate de faimoasa scenă de la interogatoriul poliţiei, în care personajul ei, Catherine Tramell, nu poartă lenjerie intimă - iar asta se vede şi în film. Sharon scrie în carte că îşi aminteşte perfect faptul că a fost convinsă să renunţe la lenjeria intimă doar pentru că a fost asigurată că zona sa intimă nu se va vedea deloc, graţie poziţionării strategice a camerei de filmat.