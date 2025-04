"Spirala lui Musk" a deschis un portal intre două realitati paralele care a eliberat Pământul

Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) se afla sub atenția intensa a opiniei publice, mai ales dupa decizia istorica de anulare a alegerilor preziden

Regizorul Andrei Șerban, aflat la New York, ii adreseaza un mesaj ministrului Culturii, Natalia Intotero, in contextul controverselor legate de specta

Spirala luminoasa aparuta pe cerul Europei, inclusiv in Romania, a fost observata in seara zilei de 24 martie 2025 și a starnit numeroase discuții. Co