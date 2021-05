Spovedania lui Rizea: Sa va spun adevarul despre maimuțoiul Becali care a luat sculament de la Tania Budi si a furat 60 de milioane de euro

Fostul deputat Cristian Rizea și finanțatorul FCSB, George Becali, s-au contrat pe mai multe teme. Una dintre ele este presupusa relație pe care latifundiarul din Pipera ar fi avut-o cu actrița Tania Budi. Becali a respins acuzațiile lui Rizea, însă acesta a aruncat o cascadă de acuzații și invective la adresa lui Becali.

Cristian Rizea: "Mi s-a părut hilar să-l aud pe acest incult. Acest individ, modul lui de a se comporta, este unul care face de râs acest neam al machedonilor, eu cunosc mulți, sunt oameni serioși. Are gura mare și de asta oamenilor le e frică de el. Eu aștept să intre în discuție cu mine. Și dacă e atât de sincer, îl aștept să meargă la biserică, dacă tot face pe sfântul. Acest om se face de râs permanent. Eu fac un apel la DNA- luni dimineață voi trimite o adresă de mail la pna.ro pentru că mi-au trimis multe mailuri ca să-mi ceară documente pentru fapte de corupție și o să le spun, pentru că acest om și nepotul lui, Vasile Geambazi, au furat 60 de milioane de euro din bugetul românilor cinstiți, in cardasie cu Costel Bucur, fostul patron de la Urziceni.

Bineînțeles că am probe și eu spun că situația e mult mai gravă decît crezi. Eu ți-am spus, dacă vrei, vorbim de cancan. N-o să spun în seara asta imediat dupa asta o să pun pe Youtube să înțelegă românii de această relație și despre problemele din interiorul acestei familii a lui Becali. Am fost cu el în anii 90, la ferma, la Olimp, el știe. Când luam dansatoarele de la club, că îi spuneau interlopiii, Adrian Prodan, Cioacă, când Gigi era un nimeni atunci, îl puneau să se descalțe să-și arate ciorapii. Pe mine m-a deranjat că aruncă cu invective și mă cobor și eu la nivelul lui. M-a deranjat că el se dă cunoscătorul absolut al adevarului și ce spune el e ca doar banii contează și că dacă are bani poate să facă orice. Păi Becali a angajat-o pe fosta soție a lui Florea la sugestia lui Mitică Dragomir, pentru că vă spun cum a fost el absolvit după ce a fost condamnat 9 ani, după șpăgi și jumătate dintre cei din dosarul lui zac în pușcarie, iar el e liber.

El a avut o relatie cu Tania Budi si a luat o boala venerică. Stii Gigi cum se numeste popular: sculament! Vrei s-o intrebam si pe sotia ta?! Dar hai sa dezvoltam si de unde ai tu milioanele! Ca să înțelegă românii de unde are bani Gigi Becali. Iar dacă există un procuror corect în România iți spun eu că se va autosesiza și-mi va cere documente. Păi cum ce să reclam? Păi acea retrocedare cu cântec! 60 de milioane luați din banii bucureștenilor. Tudoran, Costel Bucur, Pîrvu. Toată lumea îl știe pe Chinezu. E jucător, că ei sunt în tagma lor de mari jucatori de barbut, de babaroase. Iar ei au aranjat și bucureștenii au fost păgubiți de 60 de milioane de eur și nepotul său, care nu știe să scrie și cu care am fost eu la Monaco", a încheiat Cristian Rizea.

Fostul politician mai susține că patronul FCSB nu este chiar ușă de biserică, călcând strâmb în repetate rânduri: "După ce a ajuns după gratii, Gigi și-a continuat stilul extravagant și, profitând de perioada când, cu acordul conducerii penitenciarului de la Poarta Albă ieșea la muncă la baza de fotbal a clubului 'Viitorul', beneficia de plăcerile vieții, oferite de Tania Budi care, în schimbul sumei de 5.000 de euro, făcea naveta București-Constanța oricând Gigi își trimitea 'brelocul', pe Luțu, să facă pe șoferul cu celebra divă. Știu că acesta a încercat și să el profite de farmecele Taniei Budi la unul dintre drumurile de întoarcere spre București, dându-i de înțeles divei că ar fi și el inclus în pachetul plătit de șeful său, aceasta refuzându-l în cele din urmă.

Acesta este, de fapt, adevărul despre războinicul luminii, care vorbește despre moralitate, religie și valorile familiei atunci când este în public, el fiind, de fapt, un depravat ca multi alții. Până la urmă și ca și noi, ceilalți păcătoși, ne ghidăm după vechea vorbă românească, dar modificată și adaptată realităților noastre: "Să facă ce face popa, nu ce zice popa". Poate, totuși, cineva curios să știe cum a devenit peste noapte Gigi Becali un mare miliardar? Continuarea în episodul următor din cancanul lui Rizea..."

„Eu nu vorbesc cu Rizea. Eu v-am spus că el a declarat că Tania Budi e amanta mea și eu n-am văzut-o de 25 de ani. Am spus această treabă pentru familia mea. Eu n-am ajuns să vorbesc cu Cristian Rizea. Eu pe Tania Budi am cunoscut-o la o nuntă în SUA, în 1994. Nu știu ce spune el, cred că vrea să facem cancan. El spune de anii 90 dar nu mai țin minte perioada aceea. Pentru mine n-a existat vreun om din lumea interlopă de care să-mi fie frică. Pentru mine erau zero! Și atunci și acum. Să îndrăznească să zica cineva ceva! Eu am intrat ca să facem emisiunea și să radem, nu să stau să mă cert cu Rizea. De unde știe el de fata mea? Fata mea nici nu îl băga în seamă. Ce să-ți spun! Mi-e frică de DNA și de Rizea, ce să spun. Tot ce spune Rizea este adevărat, gata, îmi ajunge. V-am pupat, pa!", a ripostat Becali.

Tania Budi e foc și pară și ea după ce Rizea a afirmat că fosta prezentatoare TV a fost amanta lui Gigi Becali. Constănțeanca, potrivit declarațiilor deputatului, l-ar fi vizitat la închisoare în camera nupțială pentru suma de 5.000 de euro per întrevedere. "Rizea mi-a trimis mesaje ani la rând, până l-am blocat, pentru că nu mai suportam așa ceva. Mă invita mereu la cafea. Ajunsesem să îmi fie rușine să îl salut când ne vedeam în oraș, îl evitam. Eu nici nu îl cunosc pe Gigi Becali. Nu am schimbat două vorbe cu el în toată viața mea. Cum e posibil ca cineva să își bată joc în asemenea manieră de doi oameni, de două familii? În ce lume trăim? Îl voi da negreșit în judecată.", a declarat Tania Budi pentru Impact.ro.