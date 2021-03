Suntem a sasea tara din lume care trimite turisti in Maldive. Cati romani au avut aceasta destinatie in primele doua luni din 2021

Romania reprezinta a sasea tara care trimite turisti straini Insulelor Maldive. Conform datelor Ministrului Turismului din Maldive, 7.111 de romani si-au petrecut vacanta la plaja in Maldive in primele doua luni din acest an.

Un rol important l-au avut zborurile charter care au aparut catre aceasta destinatie. Probabil, numarul romanilor afi fost si mai mare daca Insulele Maldive nu ar fi intrat pe lista galbena a autoritatlor de la Bucuresti inca de la inceputul lunii trecute, iar cei ce se intorc din vacanta, trebuie sa stea doua saptamani in carantina.

Romanii se plaseaza pe locul 6 in topul turistilor care viziteaza Maldivele, dupa India (44.039), Rusia (40.698), Ucraina, Kazahstan, si Germania, care a depasit tara noastra in top, cu 7.386 de turisti. In aceeasi perioada a anului trecut, cei mai multi turisti erau din India, Rusia, Marea Britanie, Italia si Germania.