Telenovela din cartierul miliardarilor: ”Stejarul” și stewardesa!

Cristi Bălan, unul dintre cei care locuiesc în cartierul Stejarii, proprietatea lui Ion Țiriac, și, totodată, unul dintre cei mai serioși "observatori" locali trăiește o poveste de dragoste demnă de o telenovelă.

Bălan este un personaj dubios cunoscut în lumea bună bucureșteană, un apropiat al fostului general SIE Adrian Isac, dar și al ex șefului ANI, Cătălin Macovei, cu care Bălan intermedia diferite șpăgi mascate în împrumuturi. Generalul Isac, după ce a fost la începutul anilor '90 șeful Direcției Neproliferare, s-a învârtit în lumea afacerilor, frecventând afaceriști controversați, ajungând și la procuratura implicat în dosarul celebrului senator Cătălin Voicu. Bălan este văzut zilnic în cartierul Stejarii pe diverse combinații, focusul principal, în ultimii ani, fiind aeroportul Otopeni, unde a ajutat, în trecut, și la numirea unui director. Multe întâlniri discrete au avut loc în respectivul cartier, nu puține și cu fostul șef al aeroportului Otopeni, Florin Dimitrescu, scrie click.ro.

Acum, spre exemplu este supărat că lucrurile nu mai ies cum trebuie, deoarece nu mai deține controlul. Ca să se înțeleagă: aeroportul Otopeni este o vacă extraordinară de muls pentru diferite găști care fură sau încearcă să fure statul sub o formă sau alta. Cristi locuiește în Stejarii alături de soția lui, născută în 1982. Ea deține o firmă ca unic asociat, o firmă de consultanță ca în familia oricărui om cu profilul de mai sus, care se respectă. În trecut, deținea și el o firmă care a fost însă radiată acum 9 ani, unde era asociat cu un fost procuror DNA. În ultimul an, însă, lucrurile s-au complicat sentimental, și Cristi al nostru s-a îndrăgostit de Andreea, o stewardesă fierbinte de la BLUE AIR născută în 1995. Așa cum se întâmplă de multe ori, stewardesa este copia soției, seamănă tare de tot, dar, evident, mai tânără.

Stewardesa este o regină a luxului, are un profil de Instagram care ridică mari semne de întrebare, pare a fi tipicul de escortă, cu toate că noi nu am putea să credem sau să zicem asta: poze cu accent pe luxul clasic, geanta Hermes la purtător, Di David sau alte locații de 5 stele la capitolul ieșiri, tipicele locuri internaționale bifate de escorte worldwide, accesoriile de la super branduri, mașini scumpe și, evident, clasica imagine din avion privat, o imagine must have, postată de frumoasa Andreea chiar pe 1 decembrie, spre exemplu. Bogăția a început, potrivit imaginilor de pe Instagram, în 2019, estimam că doar în poze am văzut accesorii de minim 300,000 euro, ceea ce la o fată de 27 de ani, stewardesa, nu vreo cântăreață celebră, e mare lucru.

Mare spor a avut Andreea, o avea niște secrete care probabil sunt spectaculoase, ori a primit niște bonusuri, primește bani de la părinți, cine știe, că nu o fi Cristi fermecat degeaba, căci o vizitează zilnic și își petrec mult timp împreună în restaurantul lor preferat, anume Mesogios de pe Mircea Eliade, unde ea preferă fructele de mare, îi plac foarte foarte mult fructele mere. Și nouă ne plac, ce să zicem! Ce frapează chiar și anturajul lor este bogăția fantastică pe care o afișează Andreiuța. Ajută mult și Cristi, dar gurile rele zic că înainte de el au fost mai multe aspecte interesante, dar că nici acum nu ar fi liniște, se pare că e ceva suspect la mijloc, extrem de suculent - îi ascunde ceva lui Cristi, mai comenteaza cei dela click.ro.

Ea conduce doua mașini: un G class și un Mercedes coupe. Cu care a și mers cu Cristi la Mesogios - după cum se vede în superbele imagini. Legături interesante: Mercedesul coupe pe care îl conduce ea a fost mașina cu care mergea libanezul Nicola, cunoscut traficant de droguri bucureștean. Proprietarul mașinii este un alt personaj dubios, Daniel Constantin Maftei, proprietarul Maff Bags, un mecanic auto care astăzi este pielar, făcând copii strălucite ale designerilor străini de succes. Și el un apropiat de Nicola, în trecut, și un cunoscut consumator. Revenim cu date, încercam să obținem și un punct de vedere al soției, și nu în ultimul rând, revenim cu altă poveste suculentă despre un prieten al eroului nostru, italianul fugit din România și afacerile cu măști și armament.