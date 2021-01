Topul celor mai bine plătiţi „Faimoşi". Câţi bani iau pe săptămână vedetele de la „Survivor"

Norvegia va prelungi o serie de masuri introduse pentru a stopa pandemia de coronavirus, inclusiv o interdictie nationala impotriva vanzarilor de alcool, a anuntat luni in parlament prim-ministrul tarii, Erna Solberg, citat de DPA.

Deputatul Partidului Social Democrat Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la OMS, a comentat, luni, afirmatia lui Adrian Streinu-Cercel potrivit careia masca de protectie va ramane obligatorie pana in 2023, precizand ca nu ii plac astfel de predictii care nu sunt bazate pe studii, mentionand insa ca masca de protectie va ramane obligatorie in acest an.