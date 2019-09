Toxinele, dusmani periculosi pentru sanatatea noastra

Pentru a aplica in practica proverbul "Minte sanatoasa in corp sanatos!" trebuie sa facem miscare, sa tinem seama de igiena cotidiana si, pe cat posibil , sa alungam stresul din viata noastra. Totusi, cercetatorii din numeroase tari sustin ca, pentru a fi in forma, este esential sa eliminam din corpul nostru "deseurile", adica toxinele.

Doua organe vitale - ficatul si rinichii- au grija sa protejeze organismul nostru de invazia toxinelor. Pentru indeplinirea misiunii lor, ficatul si rinichii trebuie sa functioneze la cote perfecte si sa se elibereze de toxinele care le "sufoca". In caz contrar, problemele de sanatate nu vor intarzia sa apara.

Din pacate, starea de oboseala care ne copleseste, deseori, se datoreaza ficatului, care este raspunzator de detoxifierea corpului nostru. Toxinele care se depoziteaza in aceste organe contribuie la scaderea nivelului de energie. Numeroase studii realizate la nivel europen sustin ca, in astfel de situatii ficatul are nevoie de vitamina K. De aceea, este firesc sa completam rezervele de vitamina K, pierdute, prin alimentatie si, in dieta cotidiana, sa introducem alimente bogate in aceasta vitamina: seminte de dovleac, avocado, sparanghel si patrunjel.