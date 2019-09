Tragedia care a indoliat serialul Las Fierbinti. Cum a fost ucisa actrita de la Pro TV

Asasinarea frumoasei actrite a adus doliul pentru totdeauna in sufletele rudelor sale, a prietenilor, dar si in marea familie a serialului "Las Fierbinti", unde a aparut langa Giani si Bobita, in rol de nimfa. Regretata vedeta isi facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii si a filmului.

Anastasia Cecati (31 de ani) a fost ucisa cu sange rece de propriul sot, Alexei Mitachi, pe 19 februarie 2018. Conform rudelor vedetei, ea nu mai locuia de ceva vreme cu sotul sau, pentru ca nu se afla in relatii bune cu acesta. Barbatul avea si o alta familie cu fosta sotie, relateaza adevarul.ro. In ziua crimei, Alexei Mitachi se afla in vizita la vedeta pentru ca si-a dorit sa isi vada micuta fiica pe care o avea cu actrita. Din nefericire, la scurt timp dupa ce barbatul si-a facut aparitia, au inceput certurile, iar el a devenit violent si, intr-un exces de furie, i-a curmat viata. Dupa ce a injunghiat-o mortal in zona gatului, asasinul l-a sunat pe nasul sau si l-a implorat sa aiba grija de fetita lui, apoi s-a aruncat in gol de la etajul sapte al unei cladiri din Chisinau. In casa in care s-au certat, se afla, intr-o alta camera, si copilul lor, care avea la acea vreme doar trei saptamani. Fiica regretatei artiste a ramas in grija bunicii materne.

Sotul Anastasiei Cecati avea 35 de ani si era medic stomatolog; el reusise sa isi deschida o clinica stomatologica in sectorul Rascani din capitala Republicii Moldova pe care o dotase cu utilaj ultra-performant. Va reamintim ca vedeta a jucat intr-un episod din sezonul doi al serialului "Las Fierbinti", intitulat "Nimfele". Ipostazele in care artista era au facut ca frumoasa moldoveanca sa nu treasca neobservata de fanii cunoscutului film de la noi.

In scena in care Anastasia Cecati a jucat, ea facea parte dintr-un grup de "nimfe", care era la marginea satului Las Fierbinti si ii ademenea pe sateni. Desi nu a avut un rol principal, moldoveanca a atras atentia telespectatorilor cu frumusetea ei.

Anastasia Cecati si Alexei Mitachi au facut nunta pe 11 august 2017 peste hotare, potrivit publicatiei deschide.md. In singura poza facuta publica din ziua cununiei, cei doi par foarte indragostiti si fericiti ca au facut pasul cel mare. Cu un voal lung pe cap, parul aranjat in bucle lejere, cu un make-up natural si o rochie alba de mireasa deosebita, regretata artista e stransa la piept de sotul ei. Alaturi de ei sunt doi cai superbi.