Trei spinoff-uri inspirate din „Game of Thrones", deja în pregătire la HBO, afirmă George R. R. Martin

Scriitorul american George R. R. Martin a dezvăluit pe blogul său că trei spinoff-uri (seriale derivate dintr-o producţie originală, n.r.) inspirate din serialul de televiziune „Game of Thrones" („Urzeala Tronurilor") se află deja în pregătire la postul HBO şi vor fi lansate în anii următori.

Casey Bloys, directorul departamentului de programe din cadrul HBO, a declarat recent că acest post de televiziune prin cablu doreşte să dezvolte mai multe „opţiuni" de tip spinoff, sperând că cel puţin una dintre aceste producţii viitoare se va ridica la standardele înalte stabilite de David Benioff şi D.B. Weiss, creatorii serialului „Game of Thrones".

Scriitorul George R. R. Martin, autorul seriei literare „Song of Ice and Fire", pe baza căreia a fost realizat serialul TV „Game of Thrones", a oferit informaţii suplimentare despre aceste proiecte prin intermediul unui mesaj publicat sâmbătă pe blogul lui personal.

„Avem în dezvoltare cinci „show-uri succesoare" după „Game of Thrones" (nu-mi place termenul „spinoff") la HBO, iar trei dintre ele avansează foarte frumos", a scris romancierul american.

„Acela dintre ele căruia nu ar trebui să îi spun „The Long Night" va fi filmat în a doua jumătate a acestui an, iar alte două show-uri rămân în stadiul de scenariu, însă scrierea lor se apropie de final. Despre ce vor fi ele? Nu pot să vă spun. Dar, poate, unii dintre voi vor cumpăra o copie a romanului „Fire & Blood" şi ar putea veni cu propriile lor teorii", a adăugat George R. R. Martin.

Scriitorul american a publicat „Fire & Blood", o istorie a ţinutului Westeros, regatul fictiv în care se desfăşoară acţiunea din „Game of Thrones", anul trecut.

Detaliile despre „show-urile succesoare" ale acestui serial de succes sunt foarte puţine, însă se ştie deja că toate aceste producţii vor fi de tip „prequel" (cu acţiune plasată înainte de evenimentele prezentate în serialul original) şi nu vor include personaje întâlnite în „Game of Thrones".

Revista Variety a anunţat în octombrie 2018 că actriţa Naomi Watts va interpreta un rol principal în spinoff-ul „The Long Night", ale cărui filmări vor debuta în curând. Personajul ei este „o femeie carismatică şi importantă, care ascunde un secret întunecat", iar noul serial va prezenta primele înfruntări ale locuitorilor din Westeros cu "morţii vii" ("white walkers"), ce au avut loc cu câteva mii de ani înainte de evenimentele relatate în „Game of Thrones".