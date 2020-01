Ultima înregistrare audio a Cristinei Țopescu: "Mi se încleștează maxilarele și nu pot să respir. Asta mă omoară cu zile!"

A apărut un fișier audio-bombă, difuzat de România TV, cu ultima înregistrare audio a Cristinei Țopescu, pe care i se aude vocea. Cu câteva zile înainte să-și dea ultima suflare, i-a trimis un mesaj vocal pe Whatsapp amicului ei, Marius Chircă. Mărturiile ei sunt cutremurătoare.

"Marius (n.n. - președintele Kola Kariola), iartă-mă că te bat la cap, dar nu mai știu ce să fac! Ieri am făcut atac de panică, am reușit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineață am făcut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat. Mi se încleștează maxilarele și nu pot să respir și nici nu sunt genul să chem salvarea. Nici nu vreau să chem, n-am cum, că cu atâția căței (n.n. - la ea acasă), cine dracu intră aici?! Sper să-mi revin, dar asta (n.n. - patronul unui adăpost de câini) mă omoară cu zile. Deci ăsta e un nenorocit pur și simplu. Îți dai seama că a terminat cu cei de la DSV (n.n. - Direcția Sanitar Veterinară), dacă e adevărat. Și nu-mi dă nici măcar un mesaj. Nu știu ce se întâmplă cu Fetița (n.n. - unul dintre câinii ei) și mie îmi e acum rău, dar când îmi revin, îl ia mama dracului. Dacă ăsta își imaginează că eu sunt genul care doar plâng și mă resemnez, se înșală. Crede-mă! Dar nu știu ce să mai fac acum. Te rog din suflet, când termini treaba, dă-mi un semn. Merci! Merci, din suflet!", i-a transmis Cristina Țopescu lui Marius Chircă.