Un culturist se insoara cu o papusa gonflabila. Cum si-au inceput relatia si cand are loc nunta

Culturistul Yuri Tolochko din Kazahstan a dezvoltat o pasiune bizara asupra unei papusi gonflabile, despre care sustine ca ii este iubita si cu care intentioneaza sa se casatoreasca.

Povestea de dragoste cel putin ciudata a inceput anul trecut, atunci cand Yuri ar fi vazut-o pe respectiva papusa intr-un bar, in compania altui barbat, care o trata necorespunzator. Tolochko a salvat jucaria gonflabila si a luat-o acasa. I-a pus un nume, Margo, i-a facut chiar si un cont de Instagram si s-a purtat cu ea exact ca si cum ar fi cuplat cu o femeie reala.

Mai mult, desi pare incredibil, sportivul kazah a cerut-o in casatorie pe Margo la finalul lui 2019, postand si fotografii sugestive, intr-un cadru romantic, din care n-a lipsit inelul de logodna. Ceea ce parea o gluma se va transforma insa in realitate, asta pentru ca Yuri Tolochko a anuntat, tot pe Instagram, ca se apropie nunta. "Cand am anuntat ultima data, a venit carantina. Acum sunt mai superstitios. N-o sa zic data, ci doar ca o sa fie dupa caderea zapezii. Zapada alba e simbolul puritatii", s-a exprimat culturistul.