Un hot a revenit cu masina pe care a furat-o ca s-o certe pe proprietara ce si-a lasat copilul pe bancheta din spate

Un hot de masini a fost nevoit sa se intoarca cu vehiculul furat, dupa ce a realizat ca pe bancheta din spate se afla un copil. Nervos, omul a revenit cu masina la locul de unde o luase, fiind pornit sa o certe pe mama, pentru ca l-a lasat pe cel mic singur, cu motorul pornit si cu usile descuiate. Incidentul a avut loc in SUA.

Un hot de masini a avut parte de o surpriza. Barbatul furase un SUV din parcarea unui magazin alimentar, din statul Oregon, SUA, ca mai apoi sa descopere ca un copil mic se afla chiar pe bancheta din spate. Suparat de cele intamplate, omul a fost determinat sa se intoarca la locul faptei, pentru a o certa pe mama baiatului pentru ca l-a lasat pe copil nesupravegheat in vehicul. Incidentul bizar a avut loc sambata, 16 ianuarie. Potrivit politiei locale, femeia isi lasase fiul in varsta de patru ani pe bancheta din spate a masinii, cu motorul pornit. Aceasta se daduse jos din masina pentru a cumpara lapte si carne.

Mama a fost alertata de ceea ce s-a intamplat de catre un angajat al magazinului si a fugit afara pentru a-l urmari pe hot cum se indeparta cu vehiculul, dar si cu fiul ei inca inauntru. Cateva clipe mai tarziu, SUV-ul a facut o intoarcere brusca si a revenit in parcarea magazinului. Hotul a inceput sa tina un discurs despre cat de iresponsabil este gestul femeii de a lasa un copil mic nesupravegheat in masina, cu motorul pornit. Mai mult, omul chiar a amenintat-o pe mama ca va chema politia, pentru ca nu are suficienta grija de cel mic.

Dupa ce a tipat minute bune la mama, barbatul i-a spus acesteia sa scoata copilul din autoturism, iar mai apoi s-a urcat iar in masina si a demarat cu viteza. Departamentul de Politie a venit in apararea mamei, spunand ca SUV-ul era parcat la doar 15 metri distanta de magazin si ca nu ar fi fost vreodata in afara atentiei femeii. Insa, oamenii legii sustin ca a fost o greseala sa lase masina descuiata si motorul pornit. "Ca mame ne ocupam de foarte multe si credem ca ne indepartam doar o secunda, Acesta este doar un exemplu perfect de a lasa garda jos si cat de teribil s-ar fi putut termina totul", a spus femeia.