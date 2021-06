Un român care afirmă că e fiul prinţului Charles a mers la Palatul Buckingham pentru a-şi "confrunta" tatăl: "Father, help!"

Un român a devenit viral pe TikTok şi Facebook după ce s-a filmat în faţa Palatului Buckingham, în Londra. El susţine că este fiul nelegitim al prinţului Charles şi vrea să fie recunoscut de acesta.

Bărbatul spune în video că are acte şi analize care atestă că ar fi fiul lui Charles de Wales. El susţine că acum 49 de ani, prinţul a lăsat-o însărcinată pe mama sa, în Sighişoara, dar nu a vrut niciodată să îl recunoască. „Am acte doveditoare cu ADN cum că eu aş fi fiul prinţului Charles. Pentru că acum 49 de ani, la Sighişoara, prinţul Charles a avut o relaţie amoroasă cu maică-mea, a lăsat-o însărcinată şi nu a vrut să mă recunoască niciodată. Şi acum am venit aici la castel pentru a-mi cere drepturile ca fiu, să mă recunoască ca fiu. Father, father! Papa! Help, help!".

Postarea a strâns peste 280.000 de vizualizări în 14 ore după ce a fost publicată, aproape 3.000 de reacţii şi peste 800 de comentarii. Majoritatea celor care comentează sunt ironici: „Din cauza ăstuia acum o să ne ceară când mergem în Anglia nu doar teste de COVID, ci şi teste de IQ!", spune unul dintre cei care a văzut imaginile. „Să ne ajute Domnul! Ăsta e fiul lui C cum sunt eu sora Juliei Roberts! Fader help!", spune o fată care a văzut imaginile. Într-un filmuleţ postat ulterior, bărbatul glumeţ le muţumeşte fanilor săi spunând că acestea este cel de-al treilea videoclip care atinge depăşeşte cifra de un milion de vizualizări.