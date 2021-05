Vacanta in Grecia: "Era Apocalipsa mi-am spus toate rugaciunile!" Clipele de cosmar prin care a trecut cantareata Adda

Cantareata Adda (29 de ani), impreuna cu sotul Catalin Rizea, a avut parte de o experienta terifianta la bordul unei ambarcatiuni, in timpul unei iesiri pe mare, in Grecia, o excursie la care a luat parte si Catalin Scarlatescu.

"Inainte si dupa jihad", au fost cuvintele cu care Adda si-a inceput relatarea, pe contul de Instagram, detaliind cu lux de amanunte frica teribila care a cuprins-o. "Am avut parte de cea mai infricosatoare experienta din viata noastra: furtuna pe mare. Barca trosnea din toate incheieturile, ne izbeam de pereti. A inceput sa intre apa prin hublourile securizate, puntea era inundata. La fel si spatele. Barca de salvare era in moarte clinica", a spus artista.

"Unii dintre noi au scapat de toata mancarea buna din stomac, altii (printre care si eu) stateau cu punga in mana. Eu evident ca am plans si mi-am spus toate rugaciunile. Mi-am amintit de toti sfintii, arhanghelii, fratii si verisorii lor. Inclusiv de gasca lor de prieteni. A inceput sa sune statia. Auzeam rusi care spuneau SOS. Efectiv era apocalipsa", a mai precizat ea.

In schimb, "Chef" Catalin Scarlatescu a avut o reactie total opusa. "Eu ma rugam cu punga in mana, Scarlatescu radea si dansa, pentru ca el a trait lucruri mai rele pe mare. Insa pentru noi a fost botezul! O vacanta cu de toate! N-o s-o uitam", a explicat Adda.