Victor Slav risca 5 ani de inchisoare cu executare dupa ce a fost prins drogat la volan

In varsta de 39 de ani, Victor Slav a fost oprit pe Autostrada A3 de un echipaj de politie, la un control de rutina. Nu doar actele i-au fost verificate... prezentatorul a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a aratat ca acesta consumase substante interzise. Testul de depistare a drogurilor se face cu un dispozitiv de tip screening care in opt minute depisteaza sase tipuri de substante interzise.

„Imediat ce aparatul a indicat un rezultat pozitiv, soferul a fost condus la INML pentru recoltarea de sange si urina. A fost constient de fapta lui si a fost cuminte, nu s-a opus", au declarat pentru Click! surse din cadrul IPJ Ilfov.

Fostul sot al Biancai Dragusanu s-a ales cu dosar penal si risca pedeapsa cu inchisoarea. Conform prevederilor din articolul 336 alin. (2) din Codul Penal, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana aflata sub influenta unor substante psihoactive se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda.

"Respinge plangerea contraventionala a petentului Slav Victor, cu CNP si domiciliul, in contradictoriu cu intimatul IPJ Mures, cu sediul , cu privire la procesul verbal seria PMSX nr. 0287978 din 27.04.2019 incheiat de Politia statiunii Sovata . Cu drept de apel in termen de 30 de zile de comunicare, care se depune la Judecatoria Sighisoara. Pronuntata in sedinta publica, la 7.10.2019", se arata in decizia magistratilor, publcata pe portalul instantelor de judecata.

Victor Slav are o fetita cu Bianca Dragusanu

Victor Slav s-a nascut pe 5 iunie 1980 in Bucuresti. El a absolvit Academia de Studii Economice din Bucuresti si s-a facut remarcat in lumea televiziunii in 2001, cand a aparut in show-ul "Vara ispitelor", alaturi de prietenul sau Bogdan Vladau. In 2006, prezentatorul TV a facut mai multe acte de caritate dupa ce a castigat locul I la emisiunea "Dansez pentru tine".

Victor Slav este tatic de fetita. Fosta lui partenera de viata, Bianca Dragusanu, a nascut-o pe Sofia Natalia pe 26 septembrie 2016. De-a lungul timpului, actorul Victor Slav a dublat si cateva filme de desene animate: a fost vocea lui Superman si a lui Jim Porter.