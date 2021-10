Vietnamezul Anh Lê câștigă Marele Premiu la concursul mondial de artă

Vietnamezul Anh Lê, originar din HCM City (Saigon), a fost desemnat drept câștigătorul concursului „Illustrators of the Future" în domeniul science fiction și fantasy art din SUA. Astfel Anh este primul câștigător vietnamez al concursului anual „Ilustratorii viitorului".

Ilustratorul născut în HCM City a câștigat marele premiu, The Golden Brush Award și un premiu în bani de 5.000 USD. Arta sa câștigătoare este publicată în cea mai bine vândută antologie L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future. Anh Lê, 23 de ani, a absolvit cu diplomă de licență în Arte Plastice, cu specializarea Ilustrație, Institutul de Artă din Kansas City. Lucrările sale fiind concepute pentru a scufunda privitorul într-o lume uluitoare, plină de culoare.

S-a născut în Hồ Chí Minh City și în 2007 a emigrat cu familia în SUA.

În 2016, anul în care a absolvit liceul la liceul Maryville din Missouri, Anh a câștigat un premiu la un concurs de design creativ de logo pentru Google, Doodle 4 Google. Potrivit organizatorilor concursului, din cauza întârzierilor și amânărilor din ultimul an și jumătate ca urmare a pandemiei de sănătate la nivel mondial, premiile pentru 2020 și premiile pentru 2021 au fost combinate într-o singură seară de celebrare a câștigătorilor din ambii ani. Împărtășindu-și bucuria de a câștiga premiul, el a spus: „Este o experiență incredibilă pe care nu o voi uita niciodată. Am fost șocat să aud că am câștigat. Sunt atât de recunoscător, părinții mei sunt mândri de mine și i-am făcut fericiți. Câștigând acest premiu, sunt atât de onorat să-mi reprezint cultura. Dacă ai pasiune și impuls, cu siguranță poți reuși"

La Gala Premiilor au fost anunțați patru câștigători ai Marelui Premiu, inclusiv; C. Winspear, un scriitor din Blacktown, NSW, Australia; Anh Lê, un ilustrator originar din Vietnam; Barbara Lund, o scriitoare din Draper, UT și Dan Watson, un ilustrator din Earley, Reading, Berkshire, Marea Britanie. Concursul Illustrators of the Future a fost creat de autorul american de science fiction și fantasy L. Ron Hubbard în 1983 ca un mijloc de a descoperi și de a cultiva noi talente în arta science fiction. Până acum concursul a fost câștigat de către 358 de competitori care au produs peste 6.000 de ilustrații, 360 de benzi desenate, au împodobit 624 de cărți și albume cu arta lor și au contribuit vizual la 68 de emisiuni de televiziune și 40 de filme de lung metraj.

Marian Gârleanu